Café : combien de tasses par jour au maximum ?

L'ESSENTIEL Boire du café n'est pas mauvais pour la santé.

Cela pourrait accroître l’espérance de vie, à condition de ne pas dépasser cinq tasses par jour.

Voici une bonne nouvelle pour les amateurs d'un petit café noir au troquet du coin, d'un bon bol de café matinal, ou d'un espresso corsé : boire du café n'est pas aussi mauvais pour la santé, contrairement à ce que l’on a longtemps cru. Mieux : cette consommation est associée à des taux de mortalité plus faibles et à un gain potentiel de deux ans d’espérance de vie – du moment qu'il n'y a pas d'excès.

Une réduction du risque de décès

C'est la conclusion d'une étude, publiée dans The European Journal of Epidemiology. Celle-ci, menée par des chercheurs de l'université Kyung Hee de Séoul, en Corée du Sud, et par le département de nutrition et d'épidémiologie de la Harvard TH Chan School of Public Health de Boston, s'appuie sur 40 études antérieures étudiant le lien entre mortalité et consommation de café. Au final, les données de 4 millions de participants ont été examinées.

Les auteurs de l'étude ont déduit que la consommation de deux à quatre tasses de café – même décaféiné – par jour était associée à un risque de décès inférieur à celui des non-buveurs de café. Plus précisément, une consommation modérée de café diminue de 17 % le risque de décès par maladie cardiaque, de 24 % le risque de décès lié au diabète et de 4 % celui imputable au cancer.

Cette conclusion est conforme à celle d'une précédente méta-analyse menée en 2017par des chercheurs de l'université d'Édimbourg et publiée dans le BMJ. Ils y indiquaient que boire trois à quatre tasses de café par jour diminue le risque de décès et de maladies cardiaques. D’après eux, cette consommation modérée réduit également le risque de développer certains cancers, du diabète, des maladies du foie et de la démence. Les scientifiques prônaient même ses bienfaits contre la maladie de Parkinson, la dépression et la maladie d'Alzheimer.

Une consommation raisonnable

Mais attention à ne pas dépasser cinq tasses de café par jour. Dans une autre étude, menée par la South Australia University et publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition, les chercheurs ont examiné les données de 347 077 personnes âgées de 37 à 73 ans et ont conclu que boire plus de cinq tasses de café par jour augmente le risque de maladie cardiovasculaire de 22 %. La raison : trop de caféine peut entraîner une hypertension artérielle.

"Afin de maintenir une fréquence cardiaque et une pression artérielle saines, les gens doivent limiter leur consommation de café à moins de six tasses par jour. Selon nos informations, le point de basculement est celui où la caféine commence à impacter négativement le risque cardiovasculaire", selon la Pre Elina Hyppönen, co-auteure des travaux.

Dans un rapport, l’Agence européenne pour la sécurité des aliments (EFSA) recommande aux adultes en bonne santé de ne pas consommer plus de 400 mg de caféine par jour, soit environ trois tasses de café au cours de la journée. Chez la femme enceinte ou allaitante, l'apport de cette caféine ne doit pas dépasser 200 mg par jour.