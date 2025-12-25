Vieillissement : les bons végétaux pour protéger le cerveau

L'ESSENTIEL Une alimentation équilibrée et riche en végétaux sains pourrait renforcer la réserve cognitive à l’âge adulte.

Parmi les aliments végétaux sains : les céréales complètes, fruits, légumes, noix...

Les boissons sucrées et produits ultra-transformés montraient l’effet inverse.

Et si, sans le savoir, le contenu de notre assiette depuis l’enfance jouait un rôle crucial dans la santé de notre cerveau à la cinquantaine ? Une nouvelle étude britannique, publiée dans la revue Current Developments in Nutrition et relayée par PsyPost, suggère en effet qu’une alimentation saine pourrait renforcer notre "réserve cognitive", cette capacité du cerveau à résister aux effets du vieillissement ou des maladies comme l’Alzheimer. Et, selon les chercheurs, les bienfaits ne seraient pas dus à n’importe quel régime, mais à une alimentation équilibrée, riche en végétaux sains.

Des régimes végétaux sains pour le cerveau

Certaines personnes présentent des signes physiques de maladies neurodégénératives, mais conservent une fonction cognitive normale. C’est ce qu’on appelle la réserve cognitive, une forme de protection que le cerveau développe tout au long de la vie. Si l'on savait déjà que le niveau d’éducation, l’activité physique ou les interactions sociales y contribuent, le rôle de l’alimentation restait flou. "Très peu d’études ont exploré l’impact potentiel de l’alimentation sur la réserve cognitive, bien que certains régimes soient liés à des effets positifs sur la fonction exécutive ou le déclin cognitif", Kelly C. Cara, chercheuse à l’American Cancer Society.

L’équipe a analysé les données de 2.514 participants issus d’une cohorte britannique, en se basant sur leur alimentation à quatre âges clés (4, 36, 43 et 53 ans). Ils ont comparé plusieurs indices : le Healthy Eating Index (HEI-2020), et trois indices basés sur les régimes végétaux. Résultat : ceux ayant une alimentation riche en aliments végétaux sains (céréales complètes, fruits, légumes, noix...) ou conforme aux recommandations nutritionnelles officielles, obtenaient de meilleurs résultats à un test de lecture mesurant la réserve cognitive à 53 ans. A contrario, ceux qui consommaient plus de boissons sucrées, de produits ultra-transformés et de sucreries avaient, sans surprise, un score plus faible.

"Un petit rôle dans le niveau de réserve cognitive"

L’étude souligne que plus l’alimentation est saine, végétale, plus la réserve cognitive semble renforcée. Les auteurs précisent toutefois que ce lien reste partiel, et que le facteur prédictif principal d’une bonne "réserve" reste la capacité cognitive mesurée dans l’enfance, qui explique 40 % des différences. L’indice HEI, lui, n’en explique que 2,8 %, un chiffre qui équivaut à l’impact d’un diplôme universitaire supplémentaire. "Notre étude suggère que le régime alimentaire joue au moins un petit rôle dans le niveau de réserve cognitive", conclut Kelly C. Cara, qui plaide pour de futures recherches sur le sujet.