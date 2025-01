Alimentation : la diversité est la clé d’un microbiote en bonne santé

L'ESSENTIEL Une étude révèle que, même sans adopter un régime végétarien ou végan, consommer plus de végétaux améliore la composition du microbiote, favorisant les bactéries bénéfiques.

À l'inverse, une alimentation riche en viande rouge est associée à des microbes liés à des risques inflammatoires et cardiométaboliques.

La diversité des aliments végétaux est plus importante que le type de régime, permettant aux omnivores d'atteindre des bénéfices similaires.

Quels sont les secrets de la relation entre alimentation végétale et flore intestinale ? Une nouvelle étude, menée par des chercheurs de l’Université de Trente (Italie), montre que les personnes qui consomment davantage d’aliments d'origine végétale présentent un microbiote plus favorable à leur santé, et ce, même sans être végétariennes ou véganes. Les détails ont été publiés dans la revue Nature Microbiology.

Viande versus fibres alimentaires

Premier enseignement, les omnivores qui consomment beaucoup de viande rouge voient leur microbiote intestinal dominé par des microbes comme Alistipes putredinis, liés à la fermentation des protéines. Or, certaines de ces bactéries sont associées à des risques accrus de maladies cardiométaboliques et de troubles inflammatoires, notamment des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin ou un risque accru de cancer colorectal, peut-on lire dans un communiqué.

À l’inverse, les végétaliens présentent un microbiome riche en bactéries comme celles des genres Bacteroides et Firmicutes. Ces micro-organismes participent à la fermentation des fibres, produisant des acides gras à chaîne courte, reconnus pour leurs effets anti-inflammatoires et leur rôle dans la régulation métabolique et immunitaire.

Les végétariens, eux, partagent des traits communs avec les végétaliens, mais leur consommation de produits laitiers enrichit leur microbiote en Streptococcus thermophilus, un microbe utilisé dans la production de yaourts et possédant des propriétés probiotiques.

Diversité et équilibre : la clé de la santé intestinale

Le point central de l’étude est que la diversité des aliments végétaux consommés importe davantage que le type de régime. Ainsi, un omnivore qui intègre une grande variété de fruits, légumes, légumineuses et noix peut améliorer son microbiote au même titre qu'un végétarien ou un végan.

Cette recherche ouvre la voie à des stratégies nutritionnelles adaptées au profil de chaque microbiote. À l'avenir, les professionnels de santé pourraient en effet recommander des aliments précis pour stimuler les bactéries bénéfiques. En attendant, suivre les recommandations actuelles d’une alimentation équilibrée et riche en fibres reste une approche sûre pour améliorer sa santé intestinale.