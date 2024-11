Le microbiote intestinal, une clé pour mieux gérer le stress ?

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude révèle que le microbiote intestinal influence notre réponse au stress en lien avec les rythmes circadiens.

La bactérie Limosilactobacillus reuteri, identifiée comme régulatrice des hormones du stress, aide à adapter cette réponse en fonction du moment de la journée.

Ces résultats ouvrent des perspectives pour des traitements "psychobiotiques" visant à améliorer la santé mentale en agissant sur l’axe intestin-cerveau.

"Un tournant dans la compréhension du rôle du microbiote pour la santé mentale." Une nouvelle étude, publiée dans Cell Metabolism, révèle que notre microbiote, cet ensemble de milliards de bactéries vivant dans nos intestins, joue un rôle crucial dans la régulation de notre réponse au stress, en lien étroit avec nos rythmes circadiens. Ces découvertes ouvrent la voie à des thérapies microbiennes pour soulager des troubles de santé mentale comme l’anxiété et la dépression, souvent associés à des perturbations du sommeil et des cycles circadiens.

L’épuisement du microbiote perturbe la réactivité au stress

Les chercheurs de l’University College Cork et l’APC Microbiome, en Irlande, ont mis en lumière l’interaction entre le microbiote et l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HPA), le centre de réponse au stress du corps humain. D’après eux, l’épuisement de ce microbiote entraîne une hyperactivation de cet axe selon le moment de la journée, ce qui perturbe la réponse au stress en fonction du rythme circadien.

Un autre élément central de l’étude est l’identification de bactéries intestinales spécifiques, comme Limosilactobacillus reuteri, qui influence la sécrétion des glucocorticoïdes, des hormones liées au stress. Cette bactérie semble jouer un rôle clé dans la synchronisation des réponses au stress, en s’adaptant aux cycles jour-nuit. En d’autres termes, certaines bactéries auraient le potentiel d’améliorer la gestion du stress en influençant l’axe intestin-cerveau.

Vers de nouvelles interventions psychobiotiques

"Plus qu’un simple régulateur digestif", le microbiote intestinal affecte donc aussi notre réaction au stress. Les chercheurs estiment qu’en ciblant des bactéries spécifiques, il serait possible de développer des traitements "psychobiotiques" pour atténuer les effets du stress et de mieux réguler notre système nerveux. En clarifiant les mécanismes par lesquels ces bactéries influencent la gestion du stress, l’étude ouvre même des pistes pour des thérapies ciblées.

Plus largement, cette étude marque un tournant dans la compréhension du rôle du microbiome sur notre santé mentale, selon les chercheurs. "Avec les modes de vie modernes qui perturbent de plus en plus les rythmes circadiens par des habitudes de sommeil irrégulières, un stress élevé et une mauvaise alimentation, il est crucial de maintenir un microbiote intestinal en bonne santé", rappellent-ils dans un communiqué.