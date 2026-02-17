Tabagisme : où est-ce que le tabac tue le plus en France ?

L'ESSENTIEL En 2023, plus de 68 000 décès en France étaient attribuables au tabagisme.

Les régions Hauts-de-France, Grand Est et la Corse sont les plus touchées.

Le cancer reste la première cause de mortalité liée au tabac.

Le tabac tue. Si des gens en doutaient encore, l’enquête menée sur le tabagisme français par Santé Publique France confirme ce fait. Plus de 68.000 décès dans le pays étaient attribuables à cette habitude en 2023, soit 11 % de la mortalité totale. De plus, les cigarettes et compagnie demeurent la première cause de mortalité évitable dans le pays, malgré une légère diminution par rapport à 2015.

Morts liées au tabac : 3 régions sont particulièrement touchées

L’étude révèle l’existence de disparités régionales importantes concernant la mortalité liée au tabagisme. Les plus touchés sont les Hauts-de-France, le Grand Est et la Corse. Leurs taux sont supérieurs de 40 % à celui de l’Île-de-France, région hexagonale la moins affectée par ce type de décès.

Les territoires ultramarins Guadeloupe, Martinique et Guyane affichent une mortalité attribuable plus faible, en lien avec une consommation de tabac historiquement moins élevée. En revanche, celle de La Réunion est assez proche des niveaux observés dans l’Hexagone.

"Ces disparités soulignent la nécessité d’adapter les politiques de santé publique aux territoires les plus vulnérables", remarque Santé Publique.

Mortalité liée au tabagisme : quelles en sont les causes ?

Concernant les maladies qui emportent les victimes du tabagisme, le cancer monte sur la première marche de ce triste podium. Il reste la première cause de mortalité liée au tabac, représentant 55 % des décès imputables à cette mauvaise habitude chez les femmes et 58 % chez les hommes. L’étude révèle aussi qu’une mort associé au tabac sur 3 est liée à une maladie respiratoire chronique et une sur 10 à une maladie cardiovasculaire ou neurovasculaire.

"La mortalité attribuable au tabac observée aujourd’hui est la conséquence d’habitudes tabagiques prises dans leur jeunesse par des générations d’hommes et de femmes qui atteignent l'âge où les maladies causées par le tabagisme ont une incidence élevée", soulignent les experts dans leur communiqué. La baisse observée depuis 2015 est pour sa part en lien avec” la disparition progressive des générations ayant le plus fumé” ainsi que par l’amélioration des méthodes d’estimation de Santé Publique France.

La publication de ce rapport intervient pour le lancement de la campagne “Devenir Ex-fumeur” organisée du 16 février au 15 mars 2026 qui vise à rappeler aux personnes souhaitant arrêter de fumer les différents dispositifs existants – comme Tabac info service – pour les soutenir dans cette démarche.