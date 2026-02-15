Les bains chauds peuvent-ils baisser l'hypertension artérielle ?

L'ESSENTIEL L’immersion régulière dans l’eau chaude pourrait contribuer à réduire la pression artérielle, selon une nouvelle étude.

Les bienfaits des bains chauds seraient semblables à ceux de l’exercice physique pour les gens atteints d’hypertension artérielle : augmentation du débit cardiaque, dilatation des vaisseaux, hausse de la production d’oxyde nitrique, etc.

Les bains d'eau chaude ne doivent être qu’un complément aux traitements, en aucun cas les remplacer.

Une personne sur trois est concernée par l’hypertension artérielle (HTA), selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Des médicaments existent pour traiter cette affection cardiovasculaire, mais 30 % des patients hypertendus sont concernés par une HTA résistante, pour laquelle les solutions thérapeutiques ne fonctionnent pas.

Les bains chauds, un complément au traitement médical

Des chercheurs se sont penchés sur une solution non-médicamenteuse : les bains chauds. Dans leur étude, publiée dans la revue Journal of Applied Physiology, ils montrent que l’immersion régulière dans l’eau chaude pourrait contribuer à réduire la pression artérielle.

Lors de leurs travaux, ils ont passé en revue la littérature scientifique existante sur ce sujet. Comme il s’agissait de plusieurs petites études, les auteurs qui appellent à rester prudents avec les résultats. Les bienfaits de l’immersion dans l’eau chaude ne doivent être qu’un complément aux traitements, mais en aucun cas les remplacer. Le suivi médical reste indispensable en cas d’hypertension artérielle préviennent-ils.

Les bienfaits des bains chauds pour les patients atteints d’HTA

Mais alors, quels sont les bienfaits des bains chauds ? Tout comme l’exercice physique, aussi recommandé aux personnes atteintes d’HTA, l'immersion dans l’eau chaude permet, d’après les auteurs, d’augmenter le débit cardiaque, de dilater les vaisseaux sanguins, de faire croitre le flux sanguin et de diminuer la résistance vasculaire. Autant d’effets qui peuvent contribuer à faire baisser la tension artérielle.

De plus, les bains chauds sont efficaces donc sur le court terme, mais aussi à long terme. Selon les chercheurs, l’immersion répétée dans l’eau chaude stimule des facteurs favorisant la néovascularisation, c’est-à-dire la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, notamment le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF). Chez l'humain, le blocage du VEGF fait grimper la pression artérielle.

Après 12 semaines d’immersion répétée dans de l’eau chaude, les niveaux de VEGF ont augmenté d’environ 60 %. Cette hausse a déclenché la production d’oxyde nitrique, une molécule qui favorise la dilatation des artères et donc la baisse de la tension artérielle.

Enfin, à long terme toujours, les bains chauds pourraient aussi améliorer la régulation nerveuse. En nous détendant, l’eau chaude contribuerait à ainsi activer le système parasympathique et à réduire le stress oxydatif.

Alors, sauf en cas de contre-indication médicale, n’hésitez pas ! Mais l'idéal, pour allier bienfaits personnels et écologie, est d’aller dans des stations thermales où les bains sont partagés.