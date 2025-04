HTA : ces aliments qui sont conseillés aux hypertendus

L'ESSENTIEL Le potassium aide à réduire le rythme cardiaque.

On trouve ce sel minéral principalement dans les fruits et légumes.

Les produits laitiers peuvent aussi aider à lutter contre l'hypertension.

On considère qu’une personne souffre d’hypertension lorsque – au repos – sa tension artérielle systolique est supérieure ou égale à 140 mmHg et/ou et sa tension artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mmHg. Améliorer son mode de vie et surtout son alimentation est l’un des moyens pour lutter contre ce trouble, facteur de risque de nombreuses maladies cardiovasculaires (infarctus du myocarde, AVC, insuffisance cardiaque…) et neurodégénératives (maladie d’Alzheimer).

Hypertension : faire la part belle aux aliments riches en potassium

Il est important d’éviter les aliments riches en sel quand on souffre d’hypertension, car il renforce l’élévation de la pression artérielle. En revanche, les patients hypertendus ont tout intérêt à faire une belle place dans leur assiette à un autre minéral : le potassium.

"Quand on a de l’hypertension, il faut veiller à avoir assez de potassium. Le potassium permet de garder l’eau dans les cellules alors que le sodium va garder l’eau entre les cellules ce qui accroît la pression au niveau du système sanguin", explique Nathalie Negro, diététicienne et responsable du Centre Nutritionnel des Thermes de Brides-les-Bains.

Pour rester en bonne santé, il est recommandé pour les adultes d’absorber 3.500 mg de potassium par jour. Mais où trouve-t-on cet élément qui joue un rôle fondamental dans la contraction musculaire et la fonction cardiaque ? "Principalement, les aliments végétaux et les moins transformés possibles", indique l’experte.

Il faut ainsi miser sur :

tous les fruits et légumes : parmi les plus riches, on peut citer la banane séchée, l’abricot séché, les noisettes, les pruneaux, les pommes, l’avocat, les épinards, les pommes de terre… ;

les légumes secs : c'est-à-dire les lentilles, les pois cassés, les pois chiches, les haricots secs.

"Pour les céréales, il faut privilégier les produits complets. Ils abritent davantage de potassium que les versions raffinées", précise l’experte.

Les fruits et légumes sont de véritables armes dans le maintien d’une tension artérielle à des valeurs basses. Il est ainsi conseillé de consommer au moins cinq portions de fruits et légumes par jour par les autorités sanitaires. Un portion est constituée de 80 g.

Pression artérielle élevée : certains peptides du lait luttent contre l’hypertension

S’il est demandé aux patients atteints d’hypertension d’être vigilant avec le fromage, il n’est pas nécessaire de se détourner des autres produits laitiers comme le fromage blanc, les petits suisses ou encore yaourt. Nathalie Negro explique "les produits laitiers - à l’exception des fromages qui sont très salés – sont neutres pour les patients hypertendus, car ils contiennent à la fois du sodium et du potassium. Ce qui fait qu’il n’y a pas de soucis avec eux".

Le lait, qui est leur principal constituant, cache également un atout. Il abrite des peptides fonctionnels -c’est-à-dire des petites protéines - qui sont bénéfiques pour le rythme cardiaque. "Certaines d’entre elles sont là pour prévenir les hausses de tension. Elles aident ainsi à lutter contre l’hypertension artérielle", souligne la spécialiste. Une étude de 2012, parue dans la revue Hypertension, avait d'ailleurs estimé que consommer 200 g de lait et produits laitiers par jour diminuerait le risque d’hypertension de 3 %.