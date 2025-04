Hypertension : ces techniques de relaxation qui aident à faire baisser la pression... à court terme

L'ESSENTIEL Les techniques de relaxation peuvent aider à réduire l'hypertension artérielle à court terme (maximum 3 mois).

En revanche, les effets à long terme ne sont pas clairs.

La pleine conscience enregistre la plus grande baisse de pression artérielle systolique avec 9,90 mmHg.

Les patients qui souffrent d’hypertension ont deux ennemis : le sel et le stress. Pour limiter le premier, il suffit de faire attention à la préparation de ses repas et aux étiquettes des produits. Quant au stress, il faut reconnaître qu’avec l’actualité et nos emplois du temps chargés, c’est assez difficile de l’éviter. C’est pourquoi de nombreux professionnels de santé recommandent aux hypertendus de se tourner vers des techniques de relaxation comme la respiration ou le yoga pour faire baisser leur niveau de stress.

Toutefois, les effets de ces approches alternatives sur l’hypertension artérielle (HTA) n’ont pas été évalués de manière approfondie. C’est pourquoi une équipe de l’université de Bristol a passé l’ensemble des études sur le sujet au crible. Leurs résultats ont été présentés dans la revue BMJ Medicine le 8 avril 2025.

Relaxation : elle fait baisser la tension à court terme

Pour ces travaux, les scientifiques britanniques ont parcouru les bases de données à la recherche d'études, publiées en anglais jusqu'en février 2024, qui examinaient l'impact des techniques de relaxation sur l'hypertension artérielle (140/90 mm Hg et plus) et une tension artérielle élevée (120/80 mm Hg et plus ; pré-hypertension). Au total, ils ont repris 182 études.

Lors de leurs analyses, les chercheurs ont ainsi découvert que les techniques de relaxation comme la méditation, le yoga ou encore la respiration sont bien associées à une baisse de la tension artérielle systolique et diastolique chez les personnes hypertendues… mais à court terme. C’est-à-dire moins de trois mois.

En revanche, "aucune preuve statistique d'efficacité n'a été observée pour aucune technique après 3 à 12 mois, et le niveau de certitude des données probantes était très faible", précisent les auteurs dans leur communiqué.

Pression artérielle : quelle technique de relaxation est la plus efficace pour la faire baisser ?

L’étude a permis de déterminer les effets sur la tension artérielle des méthodes de relaxation les plus populaires. Et c’est ainsi la pleine conscience qui enregistre la baisse de pression systolique la plus importante avec -9,90 mmHg. La psychothérapie permet de son côté une diminution de 9,83 mm. Les mouvements méditatifs, comme le taï-chi et le yoga, montent sur la troisième marche avec un recul de la pression systolique de 9,58 mmHg. Le top 5 se clôture avec la méditation (une baisse de 7,71 mmHg) et la relaxation musculaire progressive à (-7,46 mmHg).

Le contrôle de la respiration et la musique peuvent aussi aider à réduire la pression artérielle systolique. Les replis étaient respectivement de 6,65 mmHg et 6,61 mmHg. Par ailleurs, les techniques combinées étaient associées à une baisse de 6,78 mmHg de la pression artérielle.

Toutefois, les chercheurs reconnaissent que des études supplémentaires doivent être menées pour confirmer le lien découvert, et surtout prendre en compte les biais possibles. Ils ajoutent que les nouveaux travaux devront par exemple "indiquer clairement si les participants utilisaient encore des méthodes de relaxation au moment de l'évaluation des résultats, en précisant leur respect du programme de relaxation. Ces facteurs pourraient fortement influencer l'efficacité des différentes techniques de relaxation et de gestion du stress".