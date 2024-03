Jouer avec un chien augmente les ondes cérébrales associées à la relaxation

L'ESSENTIEL Les ondes cérébrales révèlent que jouer et promener un chien favorisent la relaxation.

Le fait de toiletter, masser ou jouer avec cet animal améliore aussi la concentration.

Les activités, telles que nourrir et faire des câliné le chien ont diminué le score des troubles de l'humeur.

Et si les médecins délivraient des ordonnances pour passer du temps avec des animaux de compagnie ? D’après des chercheurs de l'université Konkuk (Corée du Sud), la zoothérapie serait un excellent moyen d'améliorer la santé mentale et cérébrale. Afin de parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Plos One.

Les adultes étaient moins stressés et plus concentrés lors des interactions avec le chien

Dans le cadre de leurs travaux, les scientifiques ont voulu comparer les réponses psychophysiologiques et émotionnelles au cours de diverses activités avec un chien afin de comprendre l'impact des interactions avec des animaux. Pour cela, ils ont recruté 30 adultes. Les participants ont effectué chacun huit activités différentes, pendant trois minutes, avec un chien, comme jouer avec un objet tenu à la main, lui donner des friandises, prendre des photos avec lui, le toiletter, lui faire des câlins ou le promener. Durant les activités, les volontaires portaient des électrodes d'électroencéphalographie (EEG) pour enregistrer l’activité électrique de leur cerveau (les lobes préfrontal, frontal, pariétal et occipital). Après chaque activité, ils devaient également faire part de leur état émotionnel.

Les résultats ont montré que la force relative des oscillations de la bande alpha dans le cerveau augmentait pendant que les personnes jouaient avec le chien et le promenaient. Ainsi, cela signifie qu’elles étaient détendues. Lorsque les participants toilettaient, massaient délicatement ou jouaient avec le chien, l'intensité relative des oscillations de la bande bêta augmentait aussi, ce qui est généralement lié à une plus grande concentration en l’absence de stress. Les volontaires ont également déclaré se sentir nettement moins fatigués, moins déprimés et moins stressés après toutes les activités réalisées avec le chien.

Déterminer les activités les plus efficaces pour des applications spécifiques grâce aux résultats

Bien que tous les adultes n'aient pas d'animal de compagnie, leur affection pour les animaux les a probablement incités à participer à l'expérience, ce qui a pu fausser les résultats. Cependant, les auteurs affirment que les liens uniques entre des activités spécifiques et leurs effets physiologiques pourraient servir de référence pour programmer des interventions ciblées avec des animaux à l'avenir. "Cette étude fournit des informations précieuses pour élucider les effets thérapeutiques et les mécanismes sous-jacents des interventions avec des animaux", ont-ils conclu.