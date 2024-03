Autisme : avoir un chien d’assistance améliore le sommeil des enfants

L'ESSENTIEL La présence d'un chien d'assistance est associée une amélioration de l’endormissement et un sommeil plus long chez les enfants autistes.

Ils souffraient également moins d'anxiété liée au sommeil lorsqu’un chien d'assistance était présent chez eux.

Les jeunes patients touchés par l’autisme ayant des mesures de fonctionnement social plus élevées étaient plus liés à leurs chiens d'assistance.

Dressés à l’origine pour aider les personnes malvoyantes ou ayant un handicap physique à se déplacer et à s’orienter, les chiens d’assistance peuvent aussi remplir des missions auprès d’adultes souffrant de troubles, tels que la schizophrénie, le stress post-traumatique, les troubles obsessionnels compulsifs, ou les enfants touchés par des troubles du spectre autistique, qui peuvent présenter des difficultés de communication verbale et/ou non verbale et d'interaction sociale. "Cependant, malgré une demande croissante, il y a toujours un manque de recherche empirique sur leurs bénéfices potentiels chez les enfants autistes." C’est pourquoi, dans une étude, des scientifiques de l’université de l'Arizona (États-Unis) ont évalué les effets de cette intervention complémentaire de plus en plus populaire sur les tout-petits touchés par l’autisme et leurs soignants.

Sommeil : "les chiens d'assistance procurent un sentiment de sécurité et de confort à un enfant autiste"

Pour les besoins de leurs travaux, publiés dans la revue Frontiers in Psychiatry, les chercheurs ont recruté 75 familles d’enfants, âgés de 5 à 18 ans, touchés par les troubles du spectre autistique. Parmi elles, 39 familles avaient déjà un chien d’assistance depuis six mois et 36 familles bénéficiaient de soins classiques pendant qu’elles étaient sur la liste d’attente pour recevoir un chien d'assistance. Selon les données, les trois quarts des enfants avaient des capacités verbales limitées et 60 % présentaient des retards de développement. Des troubles d’apprentissage et des déficits d’attention étaient présents chez 49 % des jeunes patients. Dans le cadre des recherches, les familles et les aidants ont répondu à un questionnaire en ligne sur la communication sociale, les habitudes de sommeil, les comportements et les relations avec les enfants.

Selon les auteurs, la présence d'un chien d'assistance est associée à des comportements de sommeil significativement meilleurs chez les enfants, y compris une amélioration de l’endormissement et un sommeil plus long, et moins d'anxiété liée au sommeil. Ces résultats "soutiennent l'hypothèse selon laquelle les chiens d'assistance procurent un sentiment de sécurité et de confort à un enfant autiste la nuit".

Les enfants ayant plus de compétences en communication avaient un lien plus fort avec leur chien d’assistance

Autre constat : les enfants ayant des mesures de fonctionnement social plus élevées étaient plus liés à leurs chiens d'assistance. "Il se peut que les enfants/adolescents ayant plus de compétences en communication verbale et non verbale aient tendance à interagir ou à parler davantage avec leur chien d'assistance, ce qui conduit à une perception plus élevée par les soignants du lien enfant-chien", a expliqué l’équipe.

Cependant, le fait d’avoir un chien d'assistance n'était pas significativement lié au retrait de l'enfant, à l'émotivité négative, à la maîtrise des émotions, à l'hyperactivité, à l'irritabilité et à la léthargie. D’après les scientifiques, des études longitudinales prospectives, des échantillons de plus grande taille permettant de détecter de petits effets et des recherches mesurant le sommeil à l'aide de méthodes objectives sont nécessaires pour tirer parti de ces résultats.