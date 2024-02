Autisme : un lien établi entre l’architecture du cerveau et les capacités sociales

L'ESSENTIEL Un lien entre l’architecture du cerveau et les capacités sociales chez les enfants atteints de troubles du spectre autistique vient d’être établi grâce à des chercheurs français.

Pour la première fois au monde, une équipe de recherche de l’Institut Imagine (Inserm, AP-HP, Université Paris Cité) et de l’hôpital Necker-Enfants malades "vient de mettre en évidence que l’architecture du cerveau au niveau d’une zone dédiée à la cognition sociale et les capacités sociales sont étroitement corrélées", peut-on lire dans un communiqué de presse.

"Les observations de cette équipe ont mis en avant un lien direct entre les capacités sociales des enfants avec des troubles du spectre autistique (TSA) et les fibres de matière blanche dans une zone du cerveau liée aux processus sociaux", précisent les auteurs de l’étude.

"Cette corrélation suggère l'existence d'un mécanisme de « compensation » chez les enfants avec TSA : l’acquisition de capacités sociales serait associée, par la plasticité cérébrale, au développement d’un réseau neuronal « complémentaire » situé au niveau du lobe temporal", ajoutent-ils.

Autisme et cerveau : comment ont été évaluées les capacités sociales ?

Les difficultés des enfants avec TSA se caractérisent par un déficit important des capacités sociales, qui se traduit notamment par une difficulté à regarder un interlocuteur dans les yeux lors des interactions. La technique de l’eye-tracking, qui permet de mesurer les mouvements, les points et les temps de fixation du regard d’une personne, a ainsi été utilisée par les scientifiques pour évaluer les capacités sociales des enfants qu’ils suivaient.

"L’expérience a montré que, même si les enfants avec TSA regardent moins les yeux des personnages par rapport aux enfants contrôles, il y a des enfants qui regardent plus les yeux et d’autres qui regardent moins. Ceci rejoint la notion de « spectre » dans l’autisme", écrivent les scientifiques dans leur rapport.



L’anatomie des faisceaux du cerveau chez ces enfants a été étudiée en parallèle grâce à l’IRM.



"L’âge influençant grandement sur la plasticité cérébrale, cette étude renforce l’importance d’une intervention précoce chez les enfants avec autisme", terminent les chercheurs. "Une aide à l’apprentissage pour ces enfants est donc non seulement pertinente, mais surtout efficace, et pourrait avoir un énorme impact en facilitant l’intégration des individus avec TSA à la société dans son ensemble grâce au développement des capacités sociales", soulignent-ils en conclusion.

Autisme et cerveau : 7.500 bébés concernés chaque année

Les TSA regroupe un ensemble de troubles neurobiologiques qui agissent sur le développement des personnes dites "autistes". Ils se caractérisent notamment par des dysfonctionnements dans la communication, les comportements et les activités.

Les TSA représentent entre 0,9 % et 0,2 % des naissances, soit environ 7.500 bébés chaque année.