Autisme : le premier patient diagnostiqué est décédé à 89 ans

L'ESSENTIEL À l’âge de 89 ans, Donald Gray Triplett est décédé.

En 1943, le patient, qui avait 10 ans, a été diagnostiqué autiste.

Grâce à une lettre de 22 pages, rédigée par les parents de l’enfant, le pédopsychiatre autrichien Léo Kanner a identifié les caractéristiques des troubles du spectre de l’autisme.

Connu comme le "cas 1" et cité dans de nombreuses revues médicales, Donald Gray Triplett est mort le 15 juin à l'âge de 89 ans. Il est la première personne à avoir été diagnostiquée autiste. C’est dans les années 1930 que tout a commencé. Durant son enfance, le jeune habitant de Forest, au Mississipi (États-Unis), était constamment dans sa bulle, ne répondait pas aux sollicitations de ses parents et se désintéressait des autres enfants. En 1938, ses parents décident de consulter un pédopsychiatre autrichien Léo Kanner à l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore. En 1943, le spécialiste a finalement posé un diagnostic alors que le patient avait 10 ans. Léo Kanner a révélé qu’il était porteur du trouble neurocognitif appelé "autisme".

Le rôle de Donald Gray Triplett dans l'identification de l’autisme

Pour pouvoir identifier les caractéristiques de ce trouble, le pédopsychiatre avait passé en revue une lettre de 22 pages, rédigée par les parents de Donald Gray Triplett, décrivant les aptitudes et le comportement de l'enfant. "Cette lettre reste un point de référence essentiel pour ceux qui étudient l’autisme", indique le New York Post. En clair, les notes de son père, Beamon Triplett, auraient permis à Léo Kanner de conclure que l’autisme était caractérisé par l’émergence précoce de déficits de communication et d’interaction sociale, de comportements restreints ou répétitifs ainsi qu’un désir de routine chez les enfants.

Des facilités hors du commun avec les chiffres

En dépit de ce trouble, le patient a pu continuer ses études et être diplômé. Pendant 65 ans, il a travaillé au sein de la banque de la petite ville de Forest. "Il était dans son monde, mais si vous lui donnez deux nombres à trois chiffres, il peut les multiplier plus vite que vous ne pouvez obtenir la réponse sur une calculatrice", a déclaré Allen Breland, directeur de la banque. Selon le New York Post, le parcours de Donald Gray Triplett a été documenté dans le livre "In a Different Key : The Story of Autisme", qui a donné lieu à un film documentaire et à un reportage.