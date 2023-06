Autisme : apprendre sur le tard que l’on est atteint ne change pas la vie

L'ESSENTIEL Les troubles du spectre de l’autisme sont généralement diagnostiqués pendant l’enfance, mais le diagnostic peut également être posé à l’âge adulte.

Une étude britannique a déterminé si un diagnostic tardif d’un trouble du spectre de l’autisme pourrait avoir un impact sur la qualité de vie d’un adulte.

D’après les résultats, il n’existe aucun lien entre l’âge auquel les patients ont reçu leur diagnostic et la qualité de vie.

Près de 700.000 personnes sont concernées par un trouble du spectre de l’autisme en France, selon l’Institut nationale de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Ces troubles sont généralement diagnostiqués pendant la petite enfance, mais il arrive qu’ils soient également détectés à l’âge adulte.

Autisme : un diagnostic tardif peut-il avoir une incidence sur la qualité de vie ?

Une étude de l’Université de Bath et du King’s College de Londres (Royaume-Uni) s’est récemment intéressée au diagnostic tardif des troubles du spectre de l’autisme et son incidence sur la qualité de vie des patients. Ces travaux ont été publiés dans la revue scientifique Autism.

"De plus en plus de personnes découvrent qu'elles sont autistes pour la première fois à l'âge adulte, ce qui peut changer leur vie. Comme nous savons que de nombreuses personnes autistes ont une qualité de vie et un bien-être très médiocres, la question se pose de savoir si le fait de découvrir son autisme plus tôt dans la vie améliore les résultats", a expliqué Lucy Livingston, co-auteure de l’étude, maître de recherche à l'université de Bath et chargée de cours en psychologie au King's College de Londres.

"Il n’existe aucun lien entre l'âge auquel les personnes ont découvert leur autisme et leur qualité de vie"

Pour les besoins de cette recherche, les chercheurs britanniques ont recruté 300 adultes autismes. Ils les ont notamment interrogés sur l’âge auquel ils avaient reçu leur diagnostic. Les participants ont également dû fournir des informations précises sur leur contexte sociodémographique (âge actuel, sexe, origine ethnique, emploi, revenu du foyer…) et sur la présence potentielle d’autres troubles de la santé mentale. Dans un second temps, les volontaires ont répondu à des questions sur leur qualité de vie telles que "Dans quelle mesure pensez-vous que votre vie a un sens ?" et "Êtes-vous satisfait du soutien que vous apportent vos amis ?".

D’après les résultats, un diagnostic tardif de trouble du spectre de l’autisme n’a que très peu d’incidence sur la qualité de vie. "Pour certaines personnes, le fait d'apprendre qu'elles sont autistes plus tôt que plus tard est lié à une meilleure qualité de vie. Pour d'autres, le fait de l'apprendre plus tard était meilleur. Dans l'ensemble, il n’existe aucun lien entre l'âge auquel les personnes ont découvert leur autisme et leur qualité de vie", a souligné Lucy Livingston.