Santé connectée : les 5 gadgets qui ont marqué le CES 2026

L'ESSENTIEL Le Consumer Electronics Show (CES) se tient du 6 au 9 janvier à Las Vegas, aux Etats-Unis.

Parmi les innovations phares, un pod sensoriel pour favoriser la relaxation, une balance connectée qui mesure notre hypertension...

Un masque LED ultra fin en silicone et un appareil anti-allergie alimentaire ont aussi été dévoilés.

Des balances qui prédisent notre espérance de vie, des masques LED qui rajeunissent la peau ou encore des pods sensoriels pour réguler nos émotions… Le plus grand salon technologique du monde, le Consumer Electronics Show (CES), qui se tient du 6 au 9 janvier à Las Vegas aux Etats-Unis, a présenté une série d’innovations qui ont retenu l’attention d’Euronews.

Des objets connectés pour vivre plus longtemps

Parmi les innovations les plus marquantes, un pod sensoriel, mis au point par la société française Reconcept, a attiré tous les regards. Installé en position de zéro gravité, l’utilisateur reçoit un massage pendant qu’il écoute des sons naturels comme le chant des oiseaux. Selon l’entreprise, cette position permet de "réduire les tensions musculaires et favoriser une relaxation profonde". Les sons, eux, contribueraient à la régulation émotionnelle. Ce dispositif est déjà utilisé par certaines armées, sportifs et entreprises pour lutter contre le stress et le burn-out.

La société française Withings, déjà reconnue dans le domaine de la santé connectée, a présenté sa nouvelle balance intelligente : la Body Scan 2. Cet appareil mesure jusqu'à 60 paramètres de santé, dont l’âge du cœur, l’hypertension ou encore la rigidité des artères. En plus de fournir un diagnostic précis, la balance propose des conseils personnalisés et un suivi quotidien pour améliorer la longévité. Commercialisation prévue en 2026, au prix estimé de 499€.

Parallèlement, Vivoo a développé une serviette hygiénique intelligente, capable de mesurer le taux d’hormone folliculo-stimulante (FSH). Objectif : suivre la fertilité, la santé hormonale et détecter d’éventuelles infections. Le tout à un coût de 3 à 4€ l’unité, via un abonnement.

Masque beauté et anti-allergie alimentaire

Côté beauté, L’Oréal a dévoilé un masque LED ultra fin en silicone, désigné comme le plus fin au monde. Agissant contre les ridules et le relâchement cutané, il cible des zones jusqu’alors délaissées comme le dessous des yeux, grâce à une technologie à lumière rouge (630 nm) et proche infrarouge (830 nm), conformément aux recommandations des dermatologues. "Oui, les masques LED peuvent être efficaces s'ils atteignent ces longueurs d’onde", affirme Guive Balooch, vice-président monde de l’innovation beauté augmentée chez L’Oréal. L’appareil devrait être disponible d’ici 2027.

Enfin, pour les personnes allergiques, la startup française Allergen Alert propose un petit appareil portable capable de détecter instantanément la présence de lactose ou de gluten dans un plat. Conçu à l’origine pour une enfant allergique, le dispositif est déjà utilisé dans des restaurants étoilés comme celui de Paul Bocuse. Prix attendu : 200€, avec abonnement.