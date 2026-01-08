Schizophrénie : la pénurie de ce psychotrope est terminée, selon l’ANSM

L'ESSENTIEL L’ANSM annonce la fin de la pénurie de la rispéridone, un traitement contre la schizophrénie injecté par voie intramusculaire généralement une fois toutes les deux semaines.

La reprise des approvisionnements du psychotrope concerne l’ensemble des dosages (25 mg / 2 ml, 37,5 mg / 2 ml et 50 mg / 2 ml).

Il n’est donc désormais plus nécessaire d’utiliser la palipéridone injectable en relais de substitution, sauf indication clinique spécifique.

En cas de schizophrénie, les médicaments à base de rispéridone injectable à libération prolongée sont indiqués dans le traitement au long cours des patients stabilisés par des antipsychotiques oraux. Problème : ces traitements, injectés par voie intramusculaire généralement une fois toutes les deux semaines, connaissent des tensions d’approvisionnements depuis plusieurs mois. D’après l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), celles-ci sont survenues à la suite de difficultés rencontrées sur le site de production Pharmathen International qui ont entraîné des ruptures des stocks des médicaments mis au point par le laboratoire Téva.

Des quantités suffisantes pour couvrir l’ensemble des besoins des patients

Pour pallier le problème, "le laboratoire Janssen assurait l’intégralité de la couverture des besoins en médicaments à base de rispéridone injectable." Cependant, la distribution de tous les dosages du médicament RisperdalConsta LP a ensuite été suspendue en raison d’un problème de production identifié "sur le RisperdalConsta L.P. 25 mg/2 ml, 37,5 mg/2 ml et 50 mg/2ml en seringue préremplie." Après avoir mené des investigations sur un potentiel défaut qualité, les approvisionnements du psychotrope (25 mg / 2 ml, 37,5 mg / 2 ml et 50 mg / 2 ml), fabriqué par le laboratoire Janssen, ont désormais repris "en quantité suffisante pour couvrir l’ensemble des besoins des patients et continuer de pallier les difficultés d’approvisionnement des autres laboratoires."

Schizophrénie : les initiations de traitement par rispéridone injectable peuvent reprendre

"En conséquence, nous abrogeons l’ensemble des mesures exceptionnelles mises en place dans le contexte de la pénurie", écrit l’ANSM dans un communiqué. Dorénavant, les médecins peuvent de nouveau initier un traitement par rispéridone injectable et n’ont plus besoin d’utiliser la palipéridone injectable en relais de substitution, sauf en cas d’indication clinique spécifique. "Les initiations de traitement par palipéridone injectable sont de nouveau réservées aux psychiatres, conformément aux conditions habituelles de prescription. Pour les pharmaciens, nous abrogeons la recommandation de remplacement qui vous permettait de dispenser de la palipéridone injectable en remplacement de la rispéridone injectable sans que le patient présente une nouvelle ordonnance."