Psychotropes : les pénuries sont toujours nombreuses

L'ESSENTIEL Deux antipsychotiques, la rispéridone injectable et la chlorpromazine, sont désormais en tension d’approvisionnement selon l’ANSM, en raison de problèmes de production.

D’autres psychotropes comme la quiétapine, le téralithe et la venlafaxine connaissent eux aussi des ruptures partielles.

Les tensions d’approvisionnement et les pénuries de médicaments persistent depuis plusieurs années.

La rispéridone injectable et la chlorpromazine s’ajoutent à la liste des psychotropes concernés par des tensions d’approvisionnement, selon un communiqué de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). L’instance indique que cette dégradation est "récente” et concerne plusieurs dosages.

Pour rappel, la rispéridone injectable est utilisée dans le traitement de la schizophrénie. Ce médicament est injecté par voie intramusculaire, généralement une fois toutes les deux semaines. La chlorpromazine en comprimé est indiquée pour les patients souffrant d’états psychotiques aigus ou chroniques, atteints de schizophrénie ou délires chroniques non schizophréniques. La chlorpromazine en comprimé "est utilisée pour traiter une maladie caractérisée par des symptômes tels que le fait d’entendre, de voir ou de sentir des choses qui n’existent pas, d’avoir une suspicion inhabituelle, des croyances erronées, un discours et un comportement incohérents, et un retrait affectif et social”, précise le ministère de la Santé.

Pénuries de psychotropes : une amélioration de la situation "attendue en novembre"

La rispéridone injectable "fait l’objet de tensions d’approvisionnement sur les dosages 25 mg/2 ml et 50 mg/2 ml et il est en rupture de stock sur le dosage 37,5 mg/2 ml, depuis octobre 2025." Pour les nouvelles prescriptions, l’ANSM demande aux professionnels de santé de substituer ce traitement par un autre médicament ​​psychotrope, la palipéridone injectable, en attendant une amélioration de la situation "attendue en novembre" prochain.

Pour la chlorpromazine en comprimé, les dosages 25 mg et 100 mg sont concernés. Ils sont respectivement déclarés comme étant en tension d’approvisionnement et en rupture de stocks. "Ces difficultés sont dues à des difficultés de production entraînant des décalages successifs d’approvisionnement, indique l’ANSM. Le laboratoire s’est engagé à mettre à disposition des doses de 25 mg initialement destinées à un autre marché pour répondre à l’ensemble des besoins avant un retour à la normale prévu, sous réserve de confirmation de l’industriel, en décembre 2025. Dans l’intervalle, le dosage à 25 mg est à privilégier."

D’autres médicaments concernés par les tensions

Ces deux médicaments psychotropes ne sont pas les seuls concernés. La quiétapine, le téralithe (carbonate de lithium) et la venlafaxine ont aussi connu de fortes tensions ces derniers mois. "Des importations [de venlafaxine] sont en cours dans le cadre du dispositif volontaire de solidarité européenne”, précise l’ANSM. Pour les dosages 300 mg et 400 mg LP de quiétapine, l’instance indique que la reprise progressive des approvisionnements en octobre devrait permettre d’améliorer la disponibilité en pharmacie. Pour le téralithe, le "retour à la normale est attendu pour mi-novembre”.

En 2024, 1.076 déclarations de ruptures de stock et 2.733 déclarations de risques de rupture de stock ont été enregistrées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Un problème ancien : ces chiffres étaient déjà de 957 et 1.209 en 2021, contre 425 et 108 en 2017.