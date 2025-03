Pénurie de lait maternel pour les prématurés : comment devenir donneuse ?

L'ESSENTIEL SOS Préma et le Lactarium d'Île-de-France lancent un appel urgent au don de lait maternel pour les nouveau-nés prématurés.

Le don de lait maternel est une démarche anonyme et bénévole. Toutes les jeunes mamans peuvent participer “quel que soit l’âge de lactation”.

La prise de certains médicaments comme certaines infections ou des addictions (alcool, drogues...) empêchent de devenir donneuse.

Le lait maternel abrite de très nombreux nutriments vitaux et des anticorps qui protègent les bébés. Véritable “médicament”, il est véritablement essentiel pour les nourrissons les plus fragiles comme les prématurités. Des “banques de lait” permettent aux tout-petits hospitalisés d’en avoir s’ils ne peuvent pas bénéficier de celui de leur mère.

Mais le lactarium d’Île-de-France qui est rattaché à l’hôpital Necker fait face à une situation difficile. Il n’a pas assez de laits maternels pour répondre à la demande. Avec l'association SOS Préma, il vient de lancer un appel à la solidarité.

Allaitement : comment donner son lait ?

"Face à un manque important de lait maternel pour les prématurés, nous faisons appel à toutes les jeunes mamans disponibles pour donner leur lait. Un geste simple, mais essentiel pour sauver des vies", explique le communiqué de presse.

Le don de lait maternel est une démarche anonyme et bénévole. Toutes les femmes allaitantes peuvent participer “quel que soit l’âge de lactation”. Toutefois, il y a certaines conditions qui ne permettent pas d’être donneuses comme avoir certaines infections virales (hépatite B ou C, HIV), avoir eu une transfusion ou une greffe d’organe. Certains médicaments, le tabac, l’alcool et la prise de stupéfiants empêchent également de participer à la collecte.

Pour donner son lait, il faut contacter le lactarium. Il fournit le matériel nécessaire pour recueillir le lait dans les meilleures conditions : tire-lait électrique, pastilles de décontamination à froid, biberon et thermomètre.

Ensuite, "la maman recueille son surplus de lait chaque jour, le congèle et le remet aux équipes du lactarium qui passent les récupérer toutes les trois semaines à son domicile", précise le centre.

Le lait maternel récolté par les équipes du centre est pasteurisé et contrôlé en respectant “un guide de bonne pratique”. Des contrôles bactériologiques, virologiques (examens sérologiques vis-à-vis des virus HIV, HCV…) et dépistage des fraudes (recherche de protéines de lait de vache) sont réalisés.

Don de lait maternel : pour quels bébés ?

Les dons anonymes de lait maternel effectués auprès du lactarium d’Île-de-France sont distribués aux différents services de néonatalogie de la région. Ils sont donnés sur prescription médicale :

aux prématurités dont le poids est inférieur à 1500 g et nés à un terme inférieur à 32/ 34 semaines ;

aux nourrissons présentant certaines pathologies digestives (laparoschisis, omphalocèle, ECUN) ;

aux bébés ayant des cardiopathies avec risques d’ischémie mésentérique.

L’association des lactariums de France rappelle que le lait maternel soutient le développement du tube digestif (facteurs de croissance du lait maternel) et la défense de l’organisme contre les infections chez les prématurés. "Il contribue ainsi à prévenir certaines complications spécifiques et potentiellement graves liées à la prématurité (infections, entérocolite ulcéro-nécrosante, rétinopathie)", ajoute-t-elle.

En Île-de-France, 3.000 prématurés par an ont besoin de lait de femme. Mais ils ne sont pas les seuls. C’est pourquoi 19 lactariums pouvant recueillir les dons sont dispersés sur l’ensemble du territoire.