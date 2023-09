Lait maternel : certaines protéines boostent la santé intestinale du bébé

L'ESSENTIEL Les protéines présentes dans le lait maternel favorisent le développement de bonnes bactéries dans le microbiote des bébés.

Il est conseillé d’allaiter exclusivement un bébé dès la naissance jusqu’à ses six mois.

Après six mois, les bébés doivent commencer à consommer d’autres aliments mais, idéalement, poursuivre le lait maternel jusqu’à deux ans.

Protection immunitaire, diminution des risques d’allergie, prévention des diarrhées infectieuses, des infections oto-rhino-laryngologiques (ORL) et respiratoires (bronchiolites, bronchites asthmatiformes), réduction des risques d’obésité… les bénéfices du lait maternel sont connus. Mais une nouvelle étude publiée dans la revue Frontiers in Microbiology ajoute une vertu à cette liste.

Le microbiote du bébé influencé par les protéines du lait maternel

Les chercheurs estiment que la présence de certaines protéines dans le lait maternel influencerait la composition du microbiote du bébé avec de bonnes bactéries.

"La concentration de certaines protéines dans le lait maternel humain prédit (la grande quantité) de micro-organismes intestinaux spécifiques chez les nourrissons, qui sont connus pour être importants et nécessaires à la santé, explique le Dr Ignatius Man-Yau Szeto, co-auteur principal, dans un communiqué. Ces résultats suggèrent que les protéines maternelles jouent un rôle dans le développement immunitaire et métabolique des bébés."

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont étudié le lien entre les neuf protéines présentes dans le lait maternel et la composition du microbiote du bébé. En tout, 23 mères et leur enfant ont participé à cette étude.

Entre l’analyse de la composition du lait maternel réalisée 42 jours après l’accouchement et celle faite trois mois après, la concentration de toutes les protéines - sauf l'immunoglobuline A - avait diminuée. Les protéines les plus présentes quantitativement étaient la caséine, l’α-lactalbumine et la lactoferrine.

Allaitement : des protéines qui permettent le développement de bonnes bactéries

Résultats : les chercheurs ont découvert un lien entre des concentrations élevées de certaines protéines du lait maternel et la présence de deux bactéries très bénéfiques, mais habituellement rares, dans le microbiote des nourrissons.

Il s’agit de Clostridium butyricum, qui participe à la protection contre les maladies inflammatoires de l’intestin, et Parabacteroides distasonis, un bactérie qui protège contre le diabète, le cancer colorectal et les maladies inflammatoires de l’intestin. Néanmoins, les scientifiques rappellent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ce lien.

Selon les préconisations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) les enfants doivent être allaités dans l’heure qui suit leur naissance - et nourris exclusivement au sein pendant les six premiers mois de leur vie - puis, à partir de l’âge de six mois, ils doivent commencer à consommer des aliments complémentaires, tout en continuant d’être allaités au sein jusqu’à l’âge de deux ans, voire plus.