Allaitement : un IMC élevé peut réduire la période de lactation de la mère

L'ESSENTIEL Des chercheurs du Brigham and Women's Hospital ont mis en lumière un lien entre un IMC maternel de plus de 25 et une durée d'allaitement plus courte.

Trois facteurs peuvent expliquer ce lien : le taux de protéine C réactive (marqueur biologique de l'inflammation), une alimentation pro-inflammatoire maternelle et un accouchement par césarienne.

Les scientifiques estiment que des mesures peuvent aider à réduire l'impact du surpoids et de l'obésité sur l'allaitement.

L'allaitement maternel est reconnu pour ses nombreux bénéfices pour la santé, tant pour la mère que pour l'enfant. Par exemple, les jeunes mamans qui allaitent ont un risque moindre de cancer du sein tandis que les bébés sont moins susceptibles de souffrir d'obésité ou d'autres maladies en grandissant. Malheureusement, une nouvelle étude révèle que les femmes ayant un IMC élevé (plus de 25) peuvent rencontrer quelques difficultés à nourrir leur enfant.

Maman en surpoids : 3 facteurs qui impactent l'allaitement

Pour identifier les facteurs pouvant impacter l'allaitement, des chercheurs ont analysé les données recueillies auprès de plus de 5.000 femmes de trois cohortes internationales différentes (Espagne, Grèce, États-Unis). Ils ont découvert qu'un IMC maternel plus élevé avant la grossesse, soit supérieur à 25, était associé à une durée de lactation plus courte.

Les scientifiques ont également repéré trois facteurs qui expliquent en partie le lien entre le surpoids de la mère et le temps d'allaitement : le taux de protéine C réactive (marqueur biologique de l'inflammation), une alimentation pro-inflammatoire maternelle et l'accouchement par césarienne.

IMC maternel et l'allaitement : des mesures pour favoriser la lactation

"L'étude fournit des informations sur plusieurs cibles potentielles pour améliorer la durée de l'allaitement chez les personnes en surpoids et obèses qui peuvent désormais être testées dans des essais cliniques", écrivent les auteurs dans leur communiqué. "Ces objectifs comprennent la réduction de l'inflammation systémique et faire attention à l'alimentation. Les résultats peuvent également éclairer les essais cliniques et les prestataires qui s'occupent de patientes qui ont récemment accouché", estiment-ils.

De son côté, l'auteur principal Dr Sarbattama (Rimi) Sen du département de pédiatrie du Brigham and Women's Hospital ajoute : "l'allaitement maternel présente des avantages tout au long de la vie, en fonction de sa durée, tant pour le parent que pour l'enfant. Des recherches comme celle-ci aident à identifier les voies d'interventions qui peuvent soutenir les résultats et l'équité en matière de santé de la population".

Ces travaux ont été publiés dans la revue The American Journal of Clinical Nutrition.