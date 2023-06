Allaitement et sommeil du nourrisson : le rôle essentiel des papas

L'ESSENTIEL Le lait maternel renferme de nombreux anticorps, qui permettent de lutter contre les maladies infantiles.

Une étude américaine a observé que l’implication des pères est très importante pour débuter l’allaitement maternel, mais également garantir un sommeil de qualité aux nourrissons.

Selon les chercheurs, les pères doivent être inclus dans les discussions autour de l’allaitement, afin qu'il se poursuive sur le long terme.

Le lait maternel présente plusieurs bienfaits pour un nouveau-né. Il contient notamment de nombreux anticorps, qui permettent de le protéger contre de nombreuses maladies infantiles. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande l’allaitement maternel pendant les six premiers mois de l’enfant. D’après une récente étude publiée dans la revue Pediatrics, les pères jouent un rôle très important dans l’allaitement ainsi que dans l’endormissement d’un nourrisson.

L’implication des pères favorise l’allaitement maternel

Dans le cadre de cette recherche, 250 pères ont été interrogés deux à six mois après la naissance de leur enfant par le biais du système de surveillance de l'évaluation des risques liés à la grossesse (PRAMS). Les chercheurs américains ont donc recueilli des données sur les comportements et les expériences des hommes lorsqu’ils deviennent pères.

Selon les résultats, parmi les pères qui souhaitaient l’allaitement maternel, 95% ont confirmé l'avoir débuté et 78% ont déclaré l’avoir commencé huit semaines après la naissance. Les chercheurs ont observé que ces chiffres étaient nettement supérieurs à ceux des pères qui n'avaient pas d'opinion ou qui ne voulaient pas d'allaitement maternel. Environ 69 % de ces hommes ont affirmé avoir commencé à allaiter et 33 % ont déclaré avoir allaité leur enfant à partir de la huitième semaine.

"Les nouveaux pères constituent un public essentiel pour promouvoir l'allaitement maternel et un sommeil sûr pour les nourrissons"

Concernant le sommeil du nourrisson, près de 99% des pères ont affirmé coucher leur enfant, mais uniquement 16 % ont appliqué les trois pratiques recommandées (la position de sommeil sur le dos, une surface dure et la proscription de la literie molle) par les autorités américaines.

"Nos résultats soulignent que les nouveaux pères constituent un public essentiel pour promouvoir l'allaitement maternel et un sommeil sûr pour les nourrissons (…) De nombreuses familles ne bénéficient pas des avantages de l'allaitement pour leur santé parce qu'elles ne reçoivent pas le soutien nécessaire pour allaiter avec succès. Les pères doivent être directement impliqués dans les discussions sur l'allaitement et les soignants doivent décrire le rôle important que jouent les pères dans la réussite de l'allaitement. En outre, les pères doivent recevoir des conseils sur toutes les pratiques de sommeil sûres pour leurs enfants", a noté le Docteur John James Parker, auteur principal de l’étude, pédiatre à l'hôpital pour enfants Ann & Robert H. Lurie de Chicago et professeur de pédiatrie à la Feinberg School of Medicine de la Northwestern University (États-Unis).