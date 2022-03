Allaitement en public : 17% des Françaises affirment avoir été l'objet de critiques

L'ESSENTIEL La durée moyenne d'allaitement en France est de 17 semaines, soit environ 4 mois.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande quant à elle un allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois des bébés.

Un nouveau sondage produit par Lansinoh permet d’en savoir plus sur la façon donc les mères françaises vivent ou on vécut l’allaitement de leur bébé.

Pas "suffisamment soutenues"

Premier chiffre intéressant : 88% des mamans ont choisi d’allaiter car elles pensaient que c’était bénéfique pour la santé de leur enfant (ce qui a été scientifiquement démontré à de nombreuses reprises, NDLR). Néanmoins, 69% des mères interrogées ont confié qu’elles ne s’étaient pas senties suffisamment soutenues par la société dans cette démarche contraignante, et 55% estiment ne pas l’avoir été sur leur lieu de travail.

Et si 68% des femmes allaitantes pensent qu’il est naturel de nourrir son enfant au sein en public, 15% trouvent que la situation est embarrassante et 17% affirment avoir été "ouvertement critiquées" ou "victimes de préjugés". D’autre part, 61% des femmes sondées ne se sont pas senties bien préparées au fait d’allaiter, et 39% ont jugé leur expérience "plus difficile que prévue".

"Un certain malaise"

Enfin, 49% des mamans disent avoir bénéficié du soutien des professionnels de santé au début de leur allaitement. Ces chiffres "témoignent d’un certain malaise de la société vis-à-vis de l’allaitement", concluent les auteurs du sondage.