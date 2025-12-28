Chauffage au bois : comment réduire les émissions de particules nocives ?

L'ESSENTIEL Le feu de cheminée émet d’importantes quantités de particules fines dans l’atmosphère liées à la combustion du bois.

Selon l’observatoire de la qualité de l’air Air Breizh, les équipements de chauffage individuel (cheminée, insert, poêle) génèrent davantage de PM10 et PM2,5 que les chaufferies collectives.

Pour se chauffer en toute sécurité, il est recommandé aux Français d’adopter cinq gestes simples.

Allumer un feu de cheminée, c’est plaisant en particulier lorsque les températures baissent. Problème : cela nuit à la qualité de l’air. En effet, le chauffage au bois est responsable d’une grande part de la pollution aux particules fines dans l’atmosphère liées à la combustion du bois. Selon le DRIEAT Île-de-France, il est responsable de 86 % des émissions de PM10 (des particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres qui correspondent à poussières inhalables) et 87 % des émissions de PM2.5 (des particules de 2,5 micromètres pénétrant plus profondément dans l’appareil respiratoire) du secteur résidentiel "alors que ce combustible ne couvre que 6 % des besoins d’énergie de ce secteur. Le secteur résidentiel représente quant à lui, la première source d’émission de particules fines en Ile-de-France : 34 % pour les PM10 et de 54 % pour les PM2.5."

Cheminée, insert, poêle… Plus de particules fines dans l’air

Même son de cloche du côté de l’observatoire de la qualité de l’air Air Breizh, qui a également montré, dans une étude, que la combustion de bois est le principal émetteur de particules du secteur résidentiel sur le territoire de Rennes Métropole (93 % des émissions de PM2,5 du secteur). Selon les données, les équipements de chauffage individuel (cheminée, insert, poêle) émettent, en proportion, beaucoup plus de particules que les chaufferies collectives. Les équipements de chauffage au bois individuels qualifiés de peu performants (cheminées ouvertes et foyers fermés datant d’avant 2010) constituent 43 % du parc d’équipement individuel et émettent 60 % des émissions de particules fines issues du chauffage au bois.

5 gestes pour diminuer les émissions de particules nocives

Afin de limiter la pollution aux fines particules, les autorités conseillent ainsi de :