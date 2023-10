Cancer du poumon : se chauffer au bois augmenterait le risque

L'ESSENTIEL Après un suivi d’environ 11 ans, 347 cas de cancer du poumon ont été enregistrés chez des femmes étant en bonne santé au début de l’étude.

Les participantes utilisant leur cheminée ou leur poêle à bois plus de 30 jours par an présentaient un risque de cancer du poumon 68 % plus élevé.

La fumée provenant de ces chauffages au bois contiendrait des substances, telles que le benzène ou des hydrocarbures aromatiques polycycliques, "connues ou soupçonnées de provoquer le cancer du poumon".

Plusieurs recherches épidémiologiques ont révélé une association entre le fait de se chauffer au bois et le cancer du poumon. Problème : "la plupart des études ont été rétrospectives et peu ont été menées aux États-Unis, où les modes d'utilisation du chauffage au bois à l'intérieur diffèrent". C’est pourquoi des scientifiques américains ont décidé de mener de nouveaux travaux afin d’examiner l'exposition à la fumée de bois intérieure provenant de cheminées et de poêles et l’apparition de cette tumeur maligne, qui devient de plus en plus fréquente chez les femmes.

Une utilisation plus fréquente du chauffage au bois entraînait un risque plus élevé de cancer du poumon

Pour les besoins de l’étude, parue dans la revue Environment International, ils ont recruté 50.226 femmes n’ayant pas d’antécédent de cancer du poumon, mais dont les sœurs étaient atteintes du cancer du sein. Les participantes ont dû déclarer la présence et la fréquence d'utilisation d’une cheminée ou un poêle à bois dans leur résidence. Ces dernières ont aussi dû indiquer la principale source de chaleur de leur domicile, la principale source d'énergie de leur cuisine et les autres sources de combustible utilisées dans les cheminées et les poêles. Ensuite, l’équipe a passé en revue leurs dossiers médicaux.

D’après les résultats, au cours du suivi d’environ 11 ans, 347 cas de cancer du poumon médicalement confirmés ont été enregistrés. Dans l'ensemble, 62,3 % des adultes interrogés ont déclaré la présence d'une cheminée ou d’un poêle à bois intérieur dans leur résidence. Les auteurs ont constaté que l’utilisation d’un poêle ou d’une cheminée à bois à l’intérieur augmentait de 43 % le risque de développer un cancer du poumon chez les femmes par rapport à celles qui n’y avaient pas recours. Autre observation : les volontaires qui se servaient de leur poêle à bois plus de 30 jours par an présentaient un risque de cancer du poumon 68 % plus élevé.

Chauffage au bois : "la fumée peut contenir des substances soupçonnées de provoquer le cancer du poumon"

"La fumée provenant de l’utilisation d’appareils de chauffage au bois à l’intérieur peut contenir des substances, telles que le benzène, le 1,3-butadiène, des hydrocarbures aromatiques polycycliques et d’autres polluants atmosphériques dangereux, connues ou soupçonnées de provoquer le cancer du poumon", a déclaré, au Guardian, le Dr Suril Mehta, de l'Institut national américain des sciences de la santé environnementale et principal auteur des travaux. Selon Fay Johnston du Menzies Institute for Medical Research (Tasmanie), qui n'a pas participé à l’étude américaine, même une utilisation relativement faible était associée à un risque accru de cancer du poumon. Ainsi, elle a estimé que "les interventions visant à réduire l’exposition dans les maisons et les quartiers devraient être une priorité."