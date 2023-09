Cancer du poumon : les vitamines boostent la croissance des tumeurs

L'ESSENTIEL La vitamine C et d'autres antioxydants stimulent la formation de nouveaux vaisseaux sanguins dans les tumeurs du cancer du poumon, selon une nouvelle étude.

Les antioxydants activent la protéine BACH1, connue pour jouer un rôle dans la création des nouveaux vaisseaux dans les tumeurs.

Cette découverte pourrait conduire à une meilleure connaissance de la propagation du cancer et au développement de nouveaux traitements.

En cette période de rentrée, nous sommes nombreux à avoir le réflexe de prendre des vitamines et des compléments alimentaires pour booster notre organisme et affronter nos emplois du temps très chargés. Toutefois, une étude menée par des chercheurs du Karolinska Institutet (Stockholm), révèle un effet méconnu des antioxydants sur la croissance des tumeurs du cancer du poumon.

Cancer du poumon : les antioxydants favoriseraient la croissance tumorale

Les scientifiques ont remarqué que les antioxydants, notamment les vitamines C et E, accélèrent la croissance et la propagation du cancer du poumon en activant une protéine appelée BACH1. Martin Bergö, responsable de l'étude et vice-président du Karolinska Institutet explique dans un communiqué : "nous avons découvert que les antioxydants activent un mécanisme qui amène les tumeurs cancéreuses à former de nouveaux vaisseaux sanguins", favorisant ainsi le développement et la propagation du cancer.

L'expert reconnaît avoir été surpris par cette découverte, "car on pensait auparavant que les antioxydants avaient un effet protecteur". En effet, ces derniers sont connus pour neutraliser les radicaux libres, qui peuvent endommager l'organisme. Ils sont d'ailleurs couramment présents dans les compléments alimentaires en raison de cette propriété.

Toutefois, "il n'y a pas lieu de craindre la présence d'antioxydants dans l'alimentation normale, la plupart des gens n'en ont pas besoin en quantités supplémentaires", assure le professeur Bergö. "En fait, (prendre des compliments alimentaires contenant des antioxydants) peut être nocif pour les patients atteints de cancer et les personnes présentant un risque élevé de cancer."

Protéine BACH1 : vers de nouveaux traitements ?

Jusqu'à présent, les médecins pensaient qu'uniquement de faibles niveaux d’oxygène (hypoxie) permettaient l’angiogenèse (formation de nouveaux vaisseaux sanguins) des tumeurs cancéreuses. Le nouveau mécanisme identifié par les chercheurs suédois et présenté dans la revue Journal Of Clinical Investigation démontre que les tumeurs peuvent également former de nouveaux vaisseaux en présence de niveaux d’oxygène normaux.

Cette découverte offre de nouvelles perspectives dans le domaine du traitement du cancer du poumon. Pour Ting Wang, doctorante dans l'équipe du professeur Bergö, l'étude ouvre "la porte à des moyens plus efficaces de prévenir l'angiogenèse des tumeurs. Par exemple, les patients dont les tumeurs présentent des taux élevés de BACH1 pourraient bénéficier davantage d’un traitement anti-angiogenèse que les patients présentant de faibles taux de BACH1".

Les scientifiques du Karolinska Institutet comptent ainsi approfondir leurs recherches pour mieux comprendre les mécanismes par lesquels les niveaux d'oxygène et de radicaux libres influencent l'activation de la protéine BACH1. Ils souhaitent également étudier les liens potentiels entre les antioxydants et la croissance d'autres types de tumeurs cancéreuses comme celles du sein ou du rein.