Pourquoi le lait maternel est-il si bénéfique ?

L'ESSENTIEL Pour le bébé, le principal bénéfice du lait maternel est immunitaire. En plus d'être composé de tous les nutriments pour les bébés, le lait maternel est conçu de façon unique pour les protéger contre les infections bactériennes, virales et parasitaires.

Pour les mamans, les moments d’allaitement favorisaient la libération d’hormones qui aident à réduire le stress et l’anxiété. Par ailleurs, les mères qui allaitent ont tendance à se remettre plus rapidement de l'accouchement.

Sur le plan immunologique, la recherche montre que les mamans qui ont allaité un ou plusieurs enfants ont un risque plus faible de développer un cancer du sein ou de l'ovaire que les femmes n’ayant jamais donné le sein.

"Un aliment idéal qui couvre tous les besoins nutritionnels d'un nourrisson à ses différents stades de croissance jusqu'à 6 mois après la naissance" : c’est en ces termes qu’une étude de la revue Nutrients décrit le lait maternel. Après 6 mois, en plus du lait de la maman, d'autres aliments doivent être progressivement introduits dans le régime alimentaire des bébés, notamment les aliments riches en fer, la viande en purée, les légumes et les fruits, essentiels pour le développement de l’enfant.

Mais pourquoi le lait maternel continue d’être "la" référence que les préparations pour nourrissons cherchent à imiter ? "La liste des raisons n’en finit pas de s'allonger", affirme la nutritionniste américaine Barbara Intermill dans un article.

Le lait maternel booste l'immunité du nourrisson

Pour le bébé, le principal bénéfice est immunitaire. En plus d'être composé de tous les nutriments pour les bébés, le lait maternel est conçu de façon unique pour les protéger contre les infections bactériennes, virales et parasitaires. "De manière générale, les nouveau-nés allaités ont tendance à avoir moins de complications de santé que les nourrissons nourris au lait artificiel", selon la diététicienne. Une étude de 2022 a également montré que le lait maternel permet de réduire le risque de diarrhée et d’infections respiratoires, mais aussi de prévenir les otites et le diabète de type 2. D'autres travaux ici et là ont également mis en évidence que le lait de la mère favorisait le développement cardiaque du bébé et améliorait la diversité de son microbiote intestinal.

Qu’en est-il des mamans ? Plusieurs études scientifiques ont révélé que les moments d’allaitement entre la mère et son enfant favorisaient la libération d’hormones qui aident à réduire le stress et l’anxiété. Ces interactions privilégiées constitueraient un "avantage psycho-neuro-immunologique pour les mères", en améliorant leur santé mentale, émotionnelle et physique.

Un risque plus faible de cancer pour les mères qui allaitent

Par ailleurs, les mères qui allaitent ont tendance à se remettre plus rapidement de l'accouchement. "C'est en partie parce qu'elle brûle environ 500 calories supplémentaires par jour pour produire du lait pour son tout-petit." Toujours sur le plan immunologique, la recherche montre également que les mamans qui ont allaité un ou plusieurs enfants ont un risque plus faible de développer un cancer du sein ou de l'ovaire que les femmes n’ayant jamais donné le sein.

Dernier avantage, et pas des moindres, selon Barbara Intermill : les mamans qui allaitent ont tendance à dormir plus que celles qui doivent préparer du lait maternisé pour leur bébé.