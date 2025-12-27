Faut-il encore laisser les enfants croire au Père Noël ?

L'ESSENTIEL Pour les enfants dont l'imagination permet d'apprivoiser le monde, le Pére Noël n'est pas vécu comme un mensonge mais comme une histoire.

Le personnage du Père Noël nourrit l'émerveillement et apporte un sentiment de sécurité émotionnelle.

On peut dire aux enfants que le Père Noël n'existe pas lorsqu'ils peuvent comprendre qu'il est une histoire symbolique, inventée pour faire vivre la magie de Noël.

Chaque fin d’année, la magie de Noël ravive une question sensible dans de nombreuses familles. Entre l’envie de préserver l’émerveillement de l’enfance et la peur de tromper ou de décevoir, les parents cherchent une voie juste et rassurante. Il est toutefois possible d’aborder cette question avec nuance, en tenant compte du développement de l’enfant et de la qualité du lien affectif qui l’unit à ses parents.

La magie de l’imaginaire, un besoin fondamental de l’enfance

Chez les jeunes enfants, la pensée magique est une étape normale du développement. Le monde leur apparaît vaste, parfois incompréhensible, et l’imaginaire leur permet de l’apprivoiser. Le Père Noël n’est alors pas vécu comme un mensonge, mais comme une histoire vivante, partagée avec les adultes.

Imaginer un vieil homme voyageant dans le ciel ou déposant des cadeaux pendant la nuit stimule la créativité, le jeu symbolique et la capacité à rêver. Ces expériences nourrissent l’émerveillement et contribuent à construire un sentiment de sécurité émotionnelle. Ce qui compte avant tout n’est pas la véracité du personnage, mais l’atmosphère de joie, de chaleur et de complicité créée autour de lui.

Le doute et la vérité : une étape de croissance à accompagner

Avec le temps, les questions deviennent plus précises. L’enfant observe, compare et, bien sûr, échange avec d’autres, et commence à douter. Ses interrogations sont le signe d’un esprit critique qui se développe.

Plutôt que de nier ou d’imposer une révélation brutale, vous pouvez accueillir ces doutes avec ouverture. Demandez-lui par exemple ce qu’il en pense pour encourager la réflexion par lui-même. Lorsque la vérité est abordée avec douceur, elle devient souvent un moment de fierté et de complicité. L’enfant peut alors comprendre que le Père Noël est une histoire symbolique, inventée pour faire vivre la magie de Noël et partager un plaisir collectif.

Au-delà du mythe, transmettre des valeurs durables

Lorsque le Père Noël cesse d’être pris au pied de la lettre, il ne disparaît pas pour autant. Il se transforme en symbole. Derrière les cadeaux se cachent des valeurs essentielles comme la générosité, le plaisir d’offrir et l’attention portée aux autres.

Impliquer l’enfant dans la préparation de surprises, de dessins ou de petits gestes pour ses proches permet de donner un nouveau sens à la tradition. Noël devient alors un moment de lien et de partage, où l’enfant se sent acteur plutôt que simple récepteur, ce qui l’aidera à renforcer son estime de soi et à ancrer des repères affectifs durables.

En savoir plus : "Lettres du Père Noël" de J. R. R. Tolkien.