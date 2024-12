Esprit de Noël : les cadeaux personnalisés renforcent l’estime de soi

Si vous êtes encore en pleine préparation des cadeaux de Noël, cette étude pourrait bien vous aider à boucler votre hotte de Père-Noël… Des chercheurs de l’Université de Bath en Angleterre nous révèlent quel est le meilleur moyen de faire plaisir à nos proches au moment des fêtes de Noël.

Des cadeaux qui augmentent l’estime de soi des destinataires

“Offrir des cadeaux est une tradition ancestrale, mais dans le monde d’aujourd’hui, la personnalisation est devenue un moyen puissant de faire ressortir les cadeaux”, a déclaré la Dr Diletta Acuti, experte en marketing à la School of Management de l'Université de Bath.

Dans sa recherche, menée avec des collègues français et suisses, et intitulée « You designed that yourself for me? Vicarious pride in customized gift exchange » -Vous avez conçu cela vous-même pour moi ? La fierté par procuration dans l'échange de cadeaux personnalisés- elle explore les raisons pour lesquelles les cadeaux personnalisés sont si appréciés par les destinataires.

Pour cela, quatre études expérimentales ont été menées :

- Dans la première, 74 participants ont offert des vêtements à un ami, dont certains qui étaient personnalisés. L’appréciation du cadeau a été évaluée en demandant aux bénéficiaires de changer les éléments du cadeau qu’ils n’aimaient pas. Il s’est avéré que les bénéficiaires de cadeaux personnalisés ont changé moins d’éléments de leur tenue que les autres, ce qui témoigne d’une plus grande appréciation.

- Dans la deuxième, les chercheurs ont montré à 134 participants des vidéos de processus de sélection de t-shirts : la première mettant en avant la personnalisation d’un cadeau, et la seconde montrant une sélection de cadeaux effectuée en surfant sur différents sites Web. Résultats, l’appréciation était plus élevée pour le cadeau personnalisé, indépendamment des efforts et du temps passé par le donateur.

- Dans les deux autres études qui ont été menées en ligne avec une tasse et une montre-bracelet en guise de cadeaux, les chercheurs ont également constaté que la personnalisation des objets augmentait l’appréciation et renforçait l’estime de soi des destinataires.

“Les résultats ont montré que, lors du choix d'un cadeau pour les fêtes de fin d'année, la personnalisation peut changer la donne. Mais il ne s'agit pas seulement de sélectionner une option personnalisable : vous devez également communiquer cet effort à votre destinataire”, détaille la spécialiste.

Cadeaux de Noël : il faut expliquer la personnalisation au destinataire

“En expliquant pourquoi vous avez choisi certains éléments du cadeau ou en expliquant la réflexion qui a présidé à sa création, le destinataire l’appréciera encore plus. En effet, cet effort supplémentaire l’aidera à ressentir la fierté que vous avez ressentie dans vos choix, ce qui rendra le cadeau encore plus significatif”, analyse l’experte. L’étude montre également que les personnes recevant des cadeaux personnalisés prennent bien plus soin de ces présents que de leurs autres cadeaux.