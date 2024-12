L'ESSENTIEL Le "syndrome du sac à main de grand-mère" survient lorsque les jeunes enfants prennent les médicaments de leurs grands-parents souvent présents sur des étagères basses ou dans leur sac.

"La taille et le poids des enfants étant très petits par rapport à ceux des adultes, une seule pilule peut représenter une ingestion toxique pour les jeunes patients", selon une pédiatre américaine.

Pour éviter toute intoxication médicamenteuse, il convient donc de fermer et de ranger les médicaments dans un endroit sûr.

"Si vous passez du temps avec votre famille pendant les fêtes de fin d’année, il est important de connaître ce qu'on appelle le 'syndrome de la grand-mère' ou 'syndrome du sac à main de la grand-mère'." C’est ainsi que le Dr Meghan Martin, pédiatre américaine, a commencé une de ses vidéos publiées sur son compte TikTok. Ce dernier survient lorsque les enfants s'emparent et ingèrent les médicaments de leurs grands-parents, qui ne sont pas correctement rangés et protégés. Selon la praticienne, cela peut arriver pour de nombreuses raisons. "L'une d'entre elles est que les grands-parents n'ont pas l'habitude d'avoir des enfants autour d’eux. Leurs médicaments se trouvent souvent sur des étagères basses ou dans leur sac à main, ou encore dans des contenants qui ne sont pas assez résistants, comme les boîtes à pilules, en raison d'arthrite par exemple, et donc que les tout-petits peuvent ouvrir facilement."

"Une seule pilule peut représenter une ingestion toxique" pour les enfants

Derrière le "syndrome du sac à main de grand-mère" se cache ainsi un danger pour les enfants : une intoxication médicamenteuse. "Environ 20 % des intoxications chez les jeunes sont liées à l'ingestion accidentelle de médicaments des grands-parents", a signalé la pédiatre. Ce chiffre est indiqué dans une étude menée aux États-Unis et publiée The Journal of the American Osteopathic Association. Les médicaments ingérés par les tout-petits peuvent être très dangereux, car il peut s’agir d'analgésiques, d'antidépresseurs, de traitements pour le cœur, la tension artérielle ou encore le diabète. "La taille et le poids des enfants étant très petits par rapport à ceux des adultes, une seule pilule peut représenter une ingestion toxique pour les jeunes patients !"

"Syndrome du sac à main de grand-mère" : les bons gestes à adopter

À l’approche de Noël et du nouvel an, la spécialiste rappelle qu’avant les réunions familiales, il est particulièrement important de s'assurer que les médicaments soient fermés et placés dans un endroit sûr, de ne pas les ranger dans des sacs à dos, des sacs à main ou des valises, de ne pas prendre de comprimés ou de pilules devant les enfants car ils veulent imiter ce que font les adultes. Il ne faut "jamais qualifier les médicaments de bonbons devant les tout-petits. (…) En cas d'ingestion par votre enfant, vous pouvez appeler les secours ou les centres antipoisons".