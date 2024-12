Syndrome du sapin de Noël : les 7 symptômes désagréables que vous pourriez ressentir

L'ESSENTIEL “Lorsque les gens apportent un arbre naturel ou artificiel chez eux et constatent une aggravation de leurs symptômes d’allergie, on parle parfois de « syndrome de l’arbre de Noël »”, explique l’allergologue Dr DeVon Preston.

Cela peut se manifester par : des éternuements ; un mal de gorge ; une toux ; une congestion nasale ; des yeux rouges irrités ; une éruption cutanée ; une pression des sinus.

Pour réduire les symptômes d'allergie, le spécialiste préconise de bien choisir le type d'arbre, de nettoyer la décoration ou encore de prendre une douche le soir avant le coucher.

Les chants de Noël résonnent, les petits biscuits cuisent dans le four et vous venez tout juste de finir la décoration de votre sapin qui illumine le séjour ! Cela pourrait être un moment léger et enchanteur, et pourtant, vous commencez à ressentir les symptômes d’un rhume… Spoiler : c’en n’est possiblement pas un. Il se pourrait qu’en fait, vous souffriez de ce qu’on appelle le “syndrome du sapin de Noël”.

Quels sont les symptômes du syndrome de l’arbre de Noël ?

“Lorsque les gens apportent un arbre naturel ou artificiel chez eux et constatent une aggravation de leurs symptômes d’allergie, on parle parfois de « syndrome de l’arbre de Noël »”, explique l’allergologue Dr DeVon Preston, dans un article de la clinique de Cleveland. Ces symptômes, bien que désagréables, ne mettent pas la vie en danger. Concrètement, cela peut se manifester par :

des éternuements ; un mal de gorge ; une toux ; une congestion nasale ; des yeux rouges irrités ; une éruption cutanée (urticaire, démangeaisons, etc) ; une pression des sinus.

Cependant, si ces symptômes évoluent et que vous commencez à ressentir un essoufflement, un gonflement de la langue ou une accélération du rythme cardiaque, il faut immédiatement appeler les secours car cela peut être le début d’une grave réaction allergique.

Les conseils pour éviter le syndrome du sapin de Noël

Selon le Dr Preston, ce syndrome peut tout aussi bien se développer avec un sapin de Noël artificiel ou naturel. En effet, le problème de ces arbres est qu'ils ont tendance à apporter des allergènes extérieurs dans la maison. “Le pollen des mauvaises herbes, le colophane, les acariens, les excréments d'insectes, les pesticides et les moisissures ne sont que quelques-uns des passagers potentiels. Ils sont également des déclencheurs courants d’asthme allergique”, détaille-t-il.

Ainsi, pour réduire les risques d’allergie, le spécialiste conseille de :

Choisir le bon type d’arbre : “Si vous êtes allergique au pin, envisagez d’opter pour un arbre artificiel. Si vous voulez quand même un arbre authentique, optez pour une épinette ou un cyprès.”

Rester vigilant avec la décoration : “Si vous souffrez de nombreuses allergies, il est probablement préférable d’éviter les branches de houx, les balais à la cannelle et les poinsettias.”

Se couvrir pendant la décoration du sapin : “L’introduction des irritants présents sur le sapin dans votre peau peut provoquer des éruptions cutanées, de l’urticaire et d’autres symptômes cutanés désagréables. Alors, quand vient le moment de décorer votre sapin, enfilez un pull moche (ou pas si moche que ça) qui couvre vos bras. Si vous êtes vraiment allergique, pensez également à porter des gants.”

Nettoyer les décorations souvent poussiéreuses après une année passée dans les cartons, en utilisant un masque.

Si besoin, utiliser des médicaments contre les allergies en vente libre : “Des médicaments comme les stéroïdes nasaux, les antihistaminiques nasaux ou les antihistaminiques oraux en vente libre peuvent aider à gérer vos symptômes”, insiste le Dr Preston. “Si vous prenez déjà des médicaments sur ordonnance contre les allergies ou l’asthme, parlez-en à votre médecin, il pourra s’assurer que vous ne traitez pas votre maladie de manière excessive ou insuffisante.”

Utiliser un purificateur d’air près de l’arbre pour filtrer les spores de moisissure, la poussière, le pollen et d’autres potentiels irritants de l’air.

Changer régulièrement de vêtements et prendre une douche le soir : “Plus vous restez longtemps sans prendre de douche ou sans changer de vêtements, plus les allergènes environnementaux restent longtemps sur votre corps.”

Une fois les festivités passées, il faut rapidement retirer le sapin car la moisissure peut continuer à se développer sur le sapin.

Et, pour celles et ceux utilisant un sapin artificiel, l’allergologue donne un dernier conseil pour l’année prochaine : “il est important de le ranger dans un contenant hermétique. Sinon, il passera le reste de l’année à accumuler de la poussière, de la moisissure et du pollen”.