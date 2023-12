Syndrome du sapin de Noël : comment l’éviter ?

L'ESSENTIEL En présence d'un sapin de Noël, certaines personnes présentent une toux, une respiration sifflantes, des larmoiements, des yeux irrités ou des crises d'asthme.

Il s'agit d'une réaction allergique à certains éléments transportés par l'arbre : moisissures, champignons, pollens, terpènes ou encore poussières. Cela a été nommé le syndrome du sapin de Noël.

Plusieurs bons gestes permettent de limiter les troubles et symptômes.

Guirlande, lumières, boules multicolores… l’arrivée du sapin de Noël dans la maison marque pour beaucoup le début de l’esprit des fêtes. Mais pour certains d’entre nous, cela représente aussi l’apparition des éternuements, des larmoiements, des yeux irrités, d’une respiration sifflante ou encore d’un nez bouché. Cette réaction allergique à l’arbre est appelée syndrome du sapin de Noël.

Syndrome du sapin de Noël : attention aux allergènes et moisissures

La plupart des personnes qui souffrent du syndrome du sapin de Noël ne sont pas allergiques à l’arbre lui-même, mais plutôt aux éléments qu’il abrite.

“Les terpènes, les composés qui donnent leur parfum aux arbres de Noël, peuvent parfois provoquer une réaction allergique s'ils sont touchés ou sentis, explique l’établissement hospitalier américain UCLA Health sur son site internet. Les sapins peuvent également être recouverts d'allergènes comme la poussière, le pollen et – la plus grande nuisance du conifère – la moisissure”.

En effet, une étude parue dans la revue Annals of Allergy, Asthma and Immunology en 2011 avait révélé la présence de 53 types de champignons sur les 28 arbres analysés. D’autres travaux montraient que la présence d’un sapin de Noël naturel, pouvait multiplier par six le nombre de spores de moisissure dans le logement.

Ainsi, si tout le monde peut souffrir du syndrome du sapin de Noël, les personnes sujettes aux allergies (moisissure, pollens…) ainsi que les asthmatiques sont les plus susceptibles de développer cette réaction en présence du conifère joliment décoré. Toutefois, plusieurs gestes permettent de voir les fêtes gâchées par des crises d’asthme, des éternuements incessants ou des démangeaisons au niveau des yeux.

Syndrome du sapin de Noël : 6 astuces pour éviter les réactions allergiques

L'UCLA a dressé la liste des bons gestes que les adeptes des arbres naturels afin d’éviter de souffrir du syndrome du sapin de Noël pendant la saison des fêtes :

Nettoyer le sapin : avant de placer le sapin au sein du logement, il faut éliminer la majorité des allergènes en le secouant. Si c’est possible, il est également conseillé de le rincer à l’aide d’un tuyau d'arrosage. Cependant, il faut bien le sécher avant de le mettre à l'intérieur. L’autre option proposée par l’ UCLA : “Souffler les débris de l'arbre à l'aide d'un compresseur d'air”.

Utiliser un purificateur d’air : l'établissement hospitalier recommande d’installer un purificateur d’air dans la même pièce pour piéger les allergènes.

Éviter de toucher l’arbre : “Si votre réaction se produit au contact de l'arbre ou si vous avez tendance à développer une éruption cutanée, demandez à quelqu'un d'autre d'apporter l'arbre et de le décorer. Portez des manches longues et des gants si vous avez besoin de toucher l'arbre”, explique l’ UCLA .

Opter pour un arbre non-allergène : “Bien que les allergies au pin ne soient pas courantes, elles se produisent. Si le pollen de pin est un déclencheur pour vous, envisagez de choisir un sapin, un épicéa ou un cyprès. Le cyprès de Leyland est considéré comme un arbre hybride stérile parce qu'il ne produit pas de pollen”.

Vérifier les décorations de Noël : les boules et guirlandes peuvent aussi contribuer aux symptômes, met en garde l’établissement. En effet, les décorations, mises de côté tout le reste de l’année, peuvent aussi être recouvertes de poussière ou de moisissures. Il est ainsi conseillé de les déballer à l'extérieur et de les nettoyer avant de les apporter à l'intérieur.

Envisager de placer l’arbre décoré dehors : lorsque tout le reste échoue, la solution peut être de placer le sapin décoré à l'extérieur (patio, terrasse, balcon) , devant la fenêtre afin de pouvoir en profiter de l'intérieur.

Si le sapin artificiel représente moins de risque pour les allergiques que le naturel, “cela ne signifie pas toujours que vous êtes saufs. Les arbres artificiels peuvent accumuler de la poussière, des spores de moisissure et d'autres allergènes dans le stockage”, prévient l’UCLA. L'établissement recommande de prendre des précautions similaires lors de la préparation de l’arbre : déballage en extérieur, dépoussiérage, nettoyage et séchage.