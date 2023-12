Noël : les astuces pour affronter «la période la plus stressante de l'année»

L'ESSENTIEL 30 % des femmes et 21 % des hommes sont stressés par les préparatifs de Noël.

Pour les expertes, il faut bien préparer en amont la liste des cadeaux, des dépenses ou même des sujets à ne pas aborder à table.

Pour faire baisser la pression, il ne faut pas oublier aussi de prendre du temps pour soi.

Si Noël est synonyme de retrouvailles, de cadeaux et de joie en famille…. les festivités ont aussi quelques zones d’ombre. Le stress et les disputes sont également très présents à cette période. Un sondage réalisé pour Voyage avec nous en 2022 révélait que les fêtes sont source de stress pour 30 % des femmes et 21 % des hommes ou encore de disputes pour plus de 6 personnes sur 10.

Préparatif, achat des cadeaux, invitation… la Dr Sarah Woods et sa collègue Rita Smith de l'UT Southwestern Medical Center assurent qu'il existe des moyens simples pour réduire le stress et rendre les fêtes de fin d’année beaucoup plus agréables.

Noël sans stress : bien se préparer avant

Pour la Dr Sarah Woods, il est important de commencer par ajuster ses attentes à ce qui est réalisable par rapport à son travail, disponibilité et budget. "Cela aidera à soulager la pression que vous vous imposez pour atteindre la perfection", assure l’experte.

Autre astuce : se focaliser sur le positif : "Pensez à ce pourquoi vous êtes reconnaissant et mettez-le par écrit", indique le Dr Woods. "Se concentrer sur le bien peut vous aider à vous détendre et à faire face au moins bon."

Une fois cela réalisé, ne posez pas tout de suite votre crayon. La clé pour des fêtes sans stress, pour Rita Smith de l'UT Southwestern, est la préparation. Pour elle, il est préférable d'établir un plan de dépenses pour les cadeaux et les célébrations, car les dettes des fêtes peuvent entraîner un stress supplémentaire au cours de la nouvelle année. Établir une stratégie en prévision de la rencontre avec ses proches peut aussi être utile. "Discutez avec votre partenaire du temps que vous souhaitez passer avec les membres de votre famille et des conversations (politique, religion, parentalité, éducation) qui devraient être évitées", propose la Dr Woods de son côté.

"Restez à l'écoute des signaux de chacun : un geste de la main, un clin d'œil ou même une touche sur l'épaule fonctionneront. Si vous vous trouvez au milieu d'une conversation difficile avec un proche, essayez de dire : 'Je t'aime et je te respecte. Pouvons-nous mettre cette conversation sur pause pour le moment et parler d’autre chose ?'", ajoute-t-elle.

Noël : 4 activités pour faire baisser la pression

"L’excès de stress use notre corps", explique Rita Smith. "Les meilleurs cadeaux de Noël que vous puissiez vous offrir sont des doses égales de soins personnels et de grâce." Elle propose 4 activités qui permettent de lutter contre les effets du stress des vacances de Noël :