6 conseils pour éviter de somnoler après le repas de Noël 

Lors des fêtes de fin d’année, notre système digestif est mis à rude épreuve. Saumon fumé, foie gras, pintade… L’enchaînement des repas copieux associé parfois à une consommation d’alcool peut conduire à des sensations de pesanteur, de "trop-plein" ou de ballonnements. Les excès alimentaires peuvent aussi favoriser la somnolence post-prandiale, qui se traduit par une envie de dormir peu de temps après avoir mangé.

Comment prévenir la somnolence post-prandiale ?

Pour éviter de somnoler juste après un repas et profiter pleinement de vos proches, plusieurs astuces peuvent être mises en place. Julia Zumpano, diététicienne-nutritionniste, a notamment préconisé le fait de manger de plus petites portions. "Il n'y a pas de mal à se laisser tenter par les différents plats, mais manger une plus petite quantité de nourriture peut vous aider à ne pas vous sentir fatigué après le repas", a-t-elle précisé lors d’une interview accordée à la Clinique de Cleveland.

Second conseil : prendre son temps pour manger. Pendant le repas, appréciez la nourriture qui se trouve dans votre assiette et dégustez-la lentement. Pour ce faire, vous pouvez utiliser votre main non dominante, afin de vous forcer à ralentir.

Mieux vaut également limiter sa consommation d’alcool pour prévenir la somnolence post-prandiale. Au fil des repas, buvez fréquemment de l'eau. Une bonne hydratation permet de lutter contre la fatigue.

Somnolence après un repas : l’importance du repos avant les fêtes

À Noël, il est possible que vous continuiez à manger alors que vous êtes rassasiés. Cette mauvaise habitude favorise pourtant la somnolence après les repas. "Si vous vous sentez rassasié, arrêtez de manger. Essayez d'utiliser une assiette plus petite ou de remplir d'abord votre assiette de légumes, ce qui laissera moins de place pour la viande et les glucides", a recommandé la spécialiste.

Rien de mieux que se dégourdir les jambes après un repas conséquent. En effet, réaliser une promenade après avoir mangé aide l'organisme à digérer le repas et, par la même occasion, vous maintient éveillé tout en augmentant votre énergie.

Un sommeil de qualité est un point essentiel pour prévenir la somnolence post-prandiale. "Il est important de se reposer suffisamment, car cela augmente les effets du repas si l'on est déjà fatigué (…) Et cela peut aussi vous amener à prendre de mauvaises décisions au cours du repas", a averti Julia Zumpano.