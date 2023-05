Somnolence diurne : une piste de nouveau traitement

L'ESSENTIEL L’apnée du sommeil est due à l’apparition de pauses respiratoires fréquentes et anormales pendant la nuit.

L’obésité, le surpoids et l’âge sont généralement des facteurs qui favorisent la survenue de l’apnée du sommeil.

En cas d’apnée du sommeil, une personne souffre souvent d’une grande fatigue, de somnolence diurne et d’endormissements incontrôlables.

L’apnée du sommeil se caractérise par un trouble de la ventilation nocturne causé par la survenue anormalement fréquente de pauses respiratoires. Différents facteurs favorisent ce syndrome comme le surpoids, l’obésité, l’âge, l’obstruction nasale permanente, les anomalies de la taille, la position de la mâchoire, de la langue ou du palais.

L’apnée du sommeil : comment lutter contre la somnolence diurne ?

Un ronflement nocturne et une somnolence diurne sont généralement associés à l’apnée du sommeil, en raison des nuits de sommeil perturbées et saccadées. L’apnée du sommeil impacte donc les activités quotidiennes. En l’absence d’un sommeil de qualité, la personne somnole pendant la journée et souffre d’endormissements incontrôlables.

Des chercheurs de l'Université McMaster, située à Toronto (Canada), ont étudié différents médicaments, afin d’identifier un traitement efficace visant à soulager les patients souffrant de somnolences diurnes dues à une apnée du sommeil. Leurs conclusions ont été publiées dans la revue Annals of Internal Medicine.

Le solriamfétol serait le meilleur traitement pour réduire la fatigue et la somnolence

Lors de leur étude, les chercheurs canadiens ont réalisé une méta-analyse de plusieurs essais cliniques de médicaments anti-fatigue ayant regroupé 3.085 volontaires. Les travaux ont été menés d'octobre 2022 à janvier 2023.

D’après Dena Zeraatkar, auteure principale de l’étude et professeure assistante à l’Université de McMaster, le solriamfétol est le "meilleur traitement" pour lutter contre la somnolence diurne. Les médicaments armodafinil-modafinil et pitolisant sont également efficaces pour combattre la fatigue.

Cependant, le solriamfétol est un médicament qui peut augmenter la tension artérielle, ce qui est risqué pour les personnes atteintes d'apnée du sommeil. De nombreux individus touchés par ce syndrome présentent aussi des problèmes cardiovasculaires. Des recherches supplémentaires sont donc nécessaires pour confirmer l'efficacité de ce traitement sur la somnolence diurne sans mettre en danger la vie des patients.