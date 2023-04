Apnée du sommeil : manger sainement réduit les risques

L'ESSENTIEL L'apnée du sommeil touche 4 % de la population française. L'incidence augmente avec l'âge.

Des chercheurs ont démontré que manger sainement réduisait les risques de souffrir de ce trouble.

L'apnée du sommeil, de son nom médical syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS), touche 4 % de la population française. Ce trouble de la ventilation nocturne se caractérise par de brèves interruptions de la respiration pendant le sommeil, qui peuvent durer jusqu'à plusieurs minutes. Faire attention à son alimentation pourrait aider à réduire les risques d'en souffrir, selon une étude américaine.

L'alimentation impacte les risques d'apnée du sommeil

Pour déterminer si la qualité de l'alimentation avait un impact sur les troubles du sommeil, les chercheurs ont interrogé 1.298 personnes sur leurs habitudes culinaires et leurs nuits par le biais d'un questionnaire. L'âge moyen des participants de ces travaux, parus dans Nutrients le 25 avril 2023, était de 48 ans. Environ 30 % souffraient de dépression et plus de 50 % étaient obèses. Plus de 4 sur 10 présentaient un risque accru d'insomnie ou d'apnée du sommeil.

L'analyse des données recueillies révèle qu'une alimentation de meilleure qualité était associée à un risque moindre d'apnée du sommeil. Les scientifiques ont également constaté que les personnes souffrant de cette maladie plus fréquente chez les seniors, avaient tendance à consommer davantage de viande rouge, d'aliments frits et de sucre.

Apnée du sommeil : repenser son assiette pour la prévenir

Comprendre les mécanismes de l'apnée du sommeil est important, car ce trouble peut augmenter les risques de maladies cardiovasculaires et d'autres problèmes de santé. "Si l'alimentation est un contributeur important aux troubles du sommeil, les interventions sur le sommeil peuvent être plus efficaces en incorporant des points sur la qualité nutritionnelle", écrivent les auteurs dans l'article.

Ils ajoutent que si l'impact spécifique d'une alimentation saine est confirmé par des recherches supplémentaires, il pourrait être possible d'améliorer les nuits des personnes souffrant d'apnée du sommeil en proposant des recettes et des menus diététiques spécifiques à leur trouble.

Comment améliorer la qualité de vos repas ?

Si vous souhaitez améliorer la qualité de votre alimentation, vous pouvez suivre plusieurs étapes. Tout d'abord, essayez d'augmenter votre consommation de fruits et légumes, qui sont riches en nutriments et en fibres. Évitez les aliments transformés ou riches en graisses, en sel et en sucre. Choisissez des sources de protéines maigres, telles que le poisson et les noix, et limitez votre consommation de viande rouge et de charcuterie. Enfin, assurez-vous de bien vous hydrater en buvant suffisamment d'eau tout au long de la journée.