Manger sainement et faire de l’exercice rend bien plus heureux !

Manger cinq fruits et légumes par jour et pratiquer une activité physique régulière aide non seulement à se maintenir en bonne santé… mais rend bien plus heureux !

C’est ce que démontre une nouvelle étude menée par des chercheurs des universités de Kent et de Reading (Royaume-Uni) et publiée dans le Journal of Happiness Studies.

La maîtrise de soi comme clé du bien-être

Le lien entre mode de vie sain et bien-être est régulièrement utilisé dans les campagnes de santé publique pour encourager les régimes alimentaires plus sains et l’exercice physique. Mais jusqu’à présent, aucun travail scientifique n’avait réussi à démontrer ce lien de causalité.

C’est désormais chose faite grâce aux auteurs de cette étude, qui ont utilisé une approche de variable instrumentale pour filtrer tout effet du bonheur sur le mode de vie. Les résultats montrent que c'est plutôt la consommation de fruits et légumes et l'exercice physique qui rendent les gens heureux et non l'inverse.

Plus en détail, c’est la capacité des individus à retarder la gratification et à faire preuve de maîtrise de soi qui joue un rôle majeur dans l'influence des décisions relatives au mode de vie. Et cela a un impact positif sur le bien-être mental. L’étude montre aussi des différences genrées : les hommes ont tendance à faire plus d'exercice tandis que les femmes mangent plus de fruits et de légumes.

"Une situation gagnant-gagnant"

Les maladies liées au mode de vie sont l'une des principales causes de mauvaise santé et de mortalité dans le monde, et le Royaume-Uni a l'un des taux d'obésité les plus élevés d'Europe. Aussi, les chercheurs espèrent que ces résultats auront des répercussions importantes sur la politique de santé publique menée dans le pays.

"Si un meilleur mode de vie nous permet non seulement d'être en meilleure santé mais aussi d'être plus heureux, alors il s'agit clairement d'une situation gagnant-gagnant", affirme ainsi le Adelina Dr Gschwandtner, de l’école d'économie de l'université de Kent.

"Ces dernières années, on a assisté à une évolution plus marquée vers des choix de vie plus sains. Le fait d'établir que le fait de manger plus de fruits et de légumes et de faire de l'exercice peut accroître le bonheur tout en offrant des avantages pour la santé est une évolution majeure. Cela peut également s'avérer utile pour les campagnes politiques en matière d'environnement et de durabilité", conclut la Pr Uma Kambhampati, de l’école d’économie de l’université de Reading.