Noël : 5 techniques simples pour maîtriser le stress des fêtes

L'ESSENTIEL Plus de 4 parents de jeunes enfants sur 10 disent être angoissés par les fêtes de fin d’année (enquête Ipsos/Qare 2022).

Les femmes sont plus stressées pendant la période de Noël que les hommes (39 % vs 27 %).

Acheter les cadeaux, décorer le sapin et la maison, faire les courses, préparer un repas de Noël pour une dizaine de personnes, éviter les disputes familiales, multiplier les trajets pour réussir à voir tout le monde… Les fêtes de fin d’année prennent souvent des allures de marathon. Cette longue liste de tâches à effectuer pour “passer un bon noël” en stresse plus d’un, avouons-le.

Anne Weisman, directrice de département de médecine intégrative et du bien-être à l’université du Nevada Las Vegas, propose 5 techniques pour réduire le stress, l'anxiété et l'épuisement professionnel qui peuvent apparaître pendant les festivités.

Des exercices de respiration pour se détendre

Cela peut sembler simple, mais c’est pourtant particulièrement efficace. Lorsque l’angoisse monte face aux nombreuses tâches qui restent à faire avant le soir du 24 décembre, il faut prendre le temps de respirer.

“C'est vraiment la base de toutes les techniques. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Quelques respirations suffisent pour calmer votre système nerveux, faire baisser votre tension artérielle et vous faire sortir de cet état d'anxiété aiguë et vous retrouver dans un état plus stable”, assure l’experte en bien-être.

Les exercices de respiration aident l’organisme à sortir de sa réponse "combat ou fuite" que le stress provoque. “J'encourage les gens à penser à un mot, à une énergie ou à une intention - respirez cette intention positive et expirez ce dont vous voulez vous débarrasser”, ajoute-t-elle.

La méditation active pour évacuer la pression

Cadeaux non livrés, invités supplémentaires de dernière minute, dossier à finir avant les vacances… Si les éléments semblent se liguer contre vous à quelques jours des fêtes et que la pression monte, l’experte propose de se tourner vers la méditation active. Cette méthode consiste à lier la pratique méditative à une activité physique.

“La méditation active est tellement amusante et elle est particulièrement efficace si vous vous sentez fatigué ou dépassé. C'est aussi simple que de se secouer ou de danser. La chose la plus importante à laquelle il faut penser ici est le mouvement, donc si vous n'aimez pas danser ou bouger, faites une promenade si vous le pouvez”, indique Anne Weisman.

“Cela peut paraître idiot au milieu d'une journée de travail, mais cela vous oblige à bouger votre corps et à vous laisser aller un instant. Si vous ne dansez pas, écoutez de la musique ou sortez dans la nature. Même quelque chose d'aussi simple que de déjeuner à l'extérieur peut faire toute la différence”, assure l’experte.

La méditation de pleine conscience pour se concentrer

La méditation de pleine conscience est un bon moyen de lutter contre l’anxiété des fêtes de Noël ou du nouvel an. Cela consiste à être attentif au moment présent et au monde qui nous entoure. “L'une de mes façons préférées de le faire est avec de la nourriture. Après une respiration lente, prenez une bouchée et pensez-y vraiment. Lors de mes exercices en groupe, nous parlons de la nourriture que nous avons sélectionnée et de la partie du corps que nous nourrissons en ce moment. Est-ce notre corps physique (faim), notre corps émotionnel (sentiment), notre corps mental ? Ensuite, nous imaginons d'où vient cet aliment et tous les processus qu'il a fallu pour qu'il parvienne à notre bouche.”

Cette technique est “l'antithèse du multitâche”, selon l’experte : il s'agit de se concentrer sur une chose à la fois : une pause bienvenue pendant la période chargée des festivités.

Le dessin pour se libérer en douceur

Vous êtes stressé ? N’hésitez pas à saisir un crayon et une feuille de papier puis à dessiner. Cette activité ludique permet de se libérer de manière douce et exploratoire.

“Commencez par vous dessiner tel que vous êtes en ce moment. Prenez quelques minutes et vous pouvez utiliser des crayons ou des marqueurs, ou même juste un stylo ou un crayon (bien que je recommande fortement d'utiliser de la couleur). Ensuite, dessinez-vous avec votre plus gros problème ou préoccupation en ce moment. Prenez un moment et réfléchissez à cette image. Enfin, dessinez-vous avec ce problème résolu. Ce que beaucoup de gens découvrent avec cette activité simple et amusante, c'est qu'ils ont trouvé leur propre chemin à travers leurs problèmes”, explique la spécialiste.

Stress : parler à ses problèmes

Une autre technique consiste à imaginer votre facteur de stress comme une chose incarnée et à dialoguer avec lui. “Cela peut sembler bizarre, mais cela fonctionne et cela vaut la peine d'essayer”, assure l’experte. Elle explique comment procéder :

“Commencez par une respiration lente, puis laissez un problème ou une préoccupation venir à vous. Imaginez que ce problème est une chose incarnée assise sur une chaise à côté de vous. Ensuite, vous lui parlez ou lui écrivez. Laissez le dialogue se dérouler. C'est un moyen d'accéder au subconscient et de vraiment comprendre ce qui se passe dans votre propre corps. Ensuite, respirez profondément et bougez. Peu importe comment vous vous déplacez, libérez votre énergie.”