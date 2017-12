Excès alimentaires

Fêtes de fin d’année. Quelques conseils pour compenser les excès

Noël est la période de tous les excès alimentaires : foie gras, bûche, alcool ou chocolats sont sur les tables. Quelques conseils pour mieux gérer cette période.

Overdose de dinde, bûche et autre champagne ? Pendant les fêtes, on mange beaucoup, on boit beaucoup aussi parfois, ce qui malmène notre organisme. Des excès que l’on peut compenser avec un peu d’organisation.

Si vous avez trop bu au réveillon, il faut absolument vous réhydrater. De l’eau, de l’eau, et encore de l’eau, c’est le seul remède utile. Mieux vaut aussi éviter de boire à nouveau de l’alcool, ou du café/thé dans les jours qui suivent pour ne pas malmener le foie, déjà très sollicité.

Pas d’intérêt du detox

Pas la peine de ne manger que du bouillon détox après un repas trop riche. Des chercheurs australiens se sont en effet intéressés aux régimes détox dans une étude publiée dans le Journal of Human Nutrition and Dietetics. Ils ont passé au crible les résultats d’une centaine de recherches sur le sujet : aucune d’entre elles ne prouve de manière rigoureuse les bienfaits de ces cures.

Mieux vaut donc privilégier une alimentation saine et équilibrée les lendemains de fête, plutôt que de se ruer sur la dernière cure détox à la mode. Des légumes, des viandes maigres et beaucoup d’eau feront le même effet.

Ne pas négliger l’activité physique

La période des fêtes rime aussi avec bonnes résolutions. Mais avant de se mettre ou se remettre au sport, on peut déjà compenser les apports caloriques en excès en bougeant un peu. Balade digestive, promenade matinale ou footing pour les plus courageux : faire un peu d’activité physique aide à éliminer.

Par contre, il vaut mieux éviter les activités trop intensives les lendemain de fête, et privilégier les activités d’endurance (moins de risque de se blesser) : la natation, la course à pied ou encore le vélo. A vos baskets !