Noël : «Les dangers les plus importants pour les enfants se trouvent dans la cuisine»

Pourquoi docteur : Quels sont les accidents domestiques ou problèmes de santé les plus fréquemment traités par les urgentistes pendant la période de Noël ?

Professeur Christian Virenque : Une des lésions spécifiques de Noël ou du nouvel an est la coupure lors de l’ouverture des huîtres. On manipule mal le couteau et on se blesse aux mains. Cela génère à la période des fêtes chaque année un flux important de blessés plus ou moins graves dans les hôpitaux. C’est le classique des classiques. Il a aussi les brûlures en faisant la cuisine, les chutes ou encore les traumatismes.

Il ne faut pas oublier, non plus, les maladies et les perturbations à caractère médical comme les allergies alimentaires, notamment les crustacés. Ces mets de fête sont à l’origine de nombreux incidents lors des repas. Il peut aussi y avoir des déséquilibres du diabète qui conduisent à des malaises. Les excès gastronomiques et l’esprit des fêtes sont susceptibles de conduire à être moins vigilant concernant ses traitements ou les recommandations données par le médecin. Ce qui peut provoquer des troubles importants.

Finalement, le chapeau commun à ces blessures, lésions et troubles, est la perte de bonne santé brutale et imprévue qui touche en pleines fêtes de fin d’année, et qui impose le recours aux services d’urgence.

Il faut aussi faire attention à la détresse socio-psychologique. Le Père Noël est une ordure, vous vous rappelez ? C’est bien réel. La période des fêtes peut être vraiment difficile pour certaines personnes. Elle peut accentuer les états dépressifs, et conduire à des pensées suicidaires. Il faut être vigilant.

Noël : "après un accident ou un malaise, je conseille d’appeler l’aide médicale d’urgence au moindre doute"

Y-a-t-il des risques particuliers liés aux enfants ?

Les accidents de la vie courante (qui regroupent les accidents domestiques, les accidents de sport et de loisirs ainsi que ceux qui surviennent à l’école, NDLR) sont la première cause de décès en France chez les enfants de moins de 15 ans. Ils sont importants dans leur fréquence et dans leur gravité. Et comme tout le reste de l’année, Noël ne fait pas exception. Les dangers les plus importants pour les enfants se trouvent dans la cuisine avec les brûlures. Elles peuvent être assez sévères.

Un Noël aux urgences peut en effrayer plus d’un, et faire hésiter à consulter. Comment savoir si sa blessure nécessite d'aller à l'hôpital ?

Après un accident ou un malaise, je conseille d’appeler l’aide médicale d’urgence c'est-à-dire le Samu, au moindre doute. En appelant le 15, vous avez un médecin au téléphone. Après que vous lui ayez expliqué votre situation, il évaluera la réponse la mieux adaptée. Cela peut être un simple conseil comme de la télémédecine ou vous envoyer des secours (ambulance, pompiers ou smur). Plus que jamais à cette période où les hôpitaux connaissent des tensions importantes, c’est particulièrement recommandé d’utiliser les numéros d’urgence.



Malaise à Noël : "il y a une manœuvre essentielle à faire : la position latérale de sécurité"

Quels sont les bons réflexes à avoir après un accident domestique ?

Il y a plusieurs gestes fondamentaux à faire en attendant les secours. En cas de coupure, par exemple lors de l’ouverture des huîtres, il faut faire un garrot ou un pansement compressif.

Dès qu’il y a un état d’inconscience relative, que la personne n’est pas dans un état de conscience normale et qu’elle risque de vomir, il y a une manœuvre essentielle à faire en prévention - mais malheureusement assez mal connue du public - il s’agit de la position latérale de sécurité. Le malade est placé sur le côté : cela évite que le contenu de l’estomac aille dans les voies aériennes et provoque une asphyxie si la personne vomit. C’est un geste facile à apprendre et à pratiquer. Il est recommandé quelle que soit la cause de l'inconscience : excès de boisson, crise comitiale, perte de connaissance traumatique...

Concernant les brûlures thermiques, ce qui fait leur gravité est l’intensité de la chaleur qui a été appliquée sur la peau. Le plus important est de refroidir la lésion en appliquant du froid, par exemple une poche avec des glaçons. Cependant attention, le stress thermique déclenche des lésions sur la peau qui vont évoluer. Ce phénomène d’aggravation n’est pas très connu. Pour l’éviter, il faut que le refroidissement soit prolongé. Il est ainsi essentiel de maintenir la poche, même quand la douleur est atténuée. Cela permet d’éviter l’évolution anatomique de la brûlure vers les plans profonds, surtout s’il s’agit d’une brûlure au 2e ou 3e degré.

Urgence : “Mon espace santé fait vraiment gagner un temps précieux aux médecins”

Avez-vous des conseils pour simplifier ou fluidifier son passage aux urgences ?

Prendre la carte vitale me paraît indispensable. Mais, il est vrai qu’avec le stress, la peur ou la douleur, on y pense pas toujours. Mon espace santé est ainsi pour moi un outil indispensable. Je conseille à tout le monde de le créer.

Il s'agit d’un dossier médical informatisé et sécurisé, proposé par l’Assurance Maladie et le ministère de la Santé. Il permet de stocker vos documents et données de santé en toute confidentialité. Il se met à jour automatiquement à chaque fois que vous allez consulter ou vous rendez à la pharmacie. Ainsi, si vous allez aux urgences et que vous êtes inconscient ou dans l’incapacité de parler avec les médecins, les professionnels de santé pourront avoir des informations indispensables comme vos antécédents, les traitements que vous prenez, vos hospitalisations précédentes. C’est une ressource fondamentale pour les médecins urgentistes.

Malheureusement, beaucoup de personnes ignorent son existence, d’autres refusent de l’utiliser par peur de la perte de la confidentialité. Mais il n'y a pas de risque et cela fait vraiment gagner un temps très précieux aux médecins. Il y a parfois des patients qui ont beaucoup d’antécédents médicaux, de maladies, ou de traitement qui, si on n’est pas au courant, peuvent provoquer des complications. Je défends avec fermeté ce dossier médical numérique, car dans l’urgence, il est irremplaçable, surtout dans les cas compliqués.