Noël et jour de l'an : cette nouvelle méthode aide à dégriser rapidement

L'ESSENTIEL 83 % des Français entendent consommer de l’alcool lors des festivités de la Saint-Sylvestre.

S'il existe de nombreuses recettes de grand-mère pour se dégriser rapidement, aucune n'est réellement efficace.

Pour pallier ce manque, des scientifiques ont mis au point une nouvelle méthode qui aide réellement à retrouver ses esprits après une grosse consommation d'alcool.

Les soirées de Noël et du jour de l'an sont souvent synonymes de convivialité et de festivités, et il peut arriver que l'on consomme plus d'alcool que prévu et que l'on se retrouve dans un état d'ébriété.

Boire du café, sucer un bonbon à la menthe… S'il existe de nombreuses recettes de grand-mère pour se dégriser rapidement et ne pas se donner en spectacle devant toute sa famille ou prendre sa voiture, aucune n'est réellement efficace. Heureusement, des scientifiques se sont mis en tête de trouver une solution à ce problème.

Comment dégriser rapidement ? Une nouvelle méthode basée sur la respiration

Ils ont mené plusieurs études pour trouver des méthodes scientifiques efficaces pour éliminer l'alcool de l'organisme. Une de ces méthodes prometteuses est basée sur la respiration. En effet, une petite partie de l'alcool est éliminée du corps par les poumons. Les chercheurs ont ainsi émis l'hypothèse que plus une personne respire intensément, plus elle expulse d'alcool par ce biais.

Pour étudier cette hypothèse, une étude a été menée sur un groupe de cinq hommes en bonne santé présentant une concentration d'alcool dans le sang d'environ 0,1 %. Les résultats ont montré que l'alcool était éliminé au moins trois fois plus rapidement lorsque les participants utilisaient la méthode de respiration intense par rapport à l'élimination par le foie seul.

Cependant, la respiration intense nécessite un contrôle précis pour éviter les effets secondaires désagréables de l'hyperventilation (tête qui tourne, malaise, crise d'angoisse). Les chercheurs ont donc développé un nouveau dispositif qui permet des niveaux d'hyperventilation contrôlés, sans les effets secondaires indésirables.

Une fois commercialisé, ce dispositif pourrait ainsi à terme être une solution efficace pour aider les personnes à éliminer plus rapidement l'alcool par les poumons et ainsi se dégriser plus rapidement.

Cependant, il est important de noter que la meilleure façon de rester sobre est de ne pas consommer d'alcool en excès. Il est également toujours recommandé de ne pas conduire ou de prendre d'autres décisions importantes tant que les effets de l'alcool n'ont pas disparu.

83 % des Français entendent consommer de l’alcool lors du nouvel an

83 % des Français entendent consommer de l’alcool lors des festivités de la Saint-Sylvestre, avec une moyenne de 3,5 verres, selon une enquête réalisée en ligne par l’institut d’études MOAI du 18 au 24 novembre auprès de 1.000 individus. Les jeunes vont consommer en moyenne cinq verres et plus, et 11 % des Français vont consommer plus de huit verres.