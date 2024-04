Intoxications : attention à ne pas confondre l’ail des ours et le muguet !

L'ESSENTIEL "En France, l'une des régions les plus concernées par ces confusions alimentaires est le Grand Est (particulièrement l’Alsace)", selon l’ARS du Grand-Est.

L’ingestion de muguet et de colchique peut conduire à une intoxication grave voire mortelle.

Ainsi, l’agence recommande de s’assurer de bien connaître les caractéristiques des plantes lors de la cueillette pour éviter les erreurs.

Cueillir et ramasser des fleurs lors d’une balade en forêt, c’est ce que font de nombreux Français durant les beaux jours et en particulier à l’approche du 1er mai, à savoir la fête du travail et le jour où l’on offre traditionnellement du muguet à ses proches comme porte-bonheur. Dans un récent communiqué, l'Agence Régionale de Santé (ARS) du Grand-Est met en garde contre le risque de confusion entre l’ail des ours, le colchique et le muguet. "En France, l'une des régions les plus concernées par ces confusions alimentaires est le Grand Est (particulièrement l’Alsace)", a-t-elle écrit.

Muguet, colchique : "Leur ingestion peut conduire à une intoxication grave voire mortelle"

D’après l’ARS, l’ail des ours est souvent confondu avec le colchique, le muguet et le gouet (arum tacheté). Pour rappel, l’ail des ours (Allium ursinum) et le poireau sauvage (Allium polyanthum) poussent dans les mêmes sous-bois que le colchique (Colchicum autumnale) et le muguet (Convallaria majalis), à proximité les unes des autres. Si l’ail des ours, qui connait actuellement un grand intérêt culinaire, est comestibles, ce n’est pas le cas des autres plantes qui sont toxiques. "Leur ingestion peut conduire à une intoxication grave voire mortelle, en fonction de la quantité de feuilles ingérées, de la concentration très variable de colchicine présente dans la plante. L’association avec certains médicaments courants peut renforcer le risque toxique."

Ainsi, l’agence rappelle les caractéristiques de chaque plante pour éviter les confusions. L'ail des ours présente une odeur d'ail, des fleurs blanches en forme d'étoile et possède un bulbe blanc, allongé. "Les feuilles sont simples, elliptiques et pointues. Chaque feuille prolonge une tige plus ou moins longue." Quant au colchique, ses feuilles sont plus rigides, charnues, sans tige, à bout arrondi et semblent sortir directement du sol. Son bulbe est rond et foncé. "Ses fleurs mauves n’apparaissent qu’en automne. Au printemps, seules les feuilles sont visibles, ce qui favorise les confusions." Le muguet possède des fleurs blanches en forme de petites clochettes qui sont disposées le long d’une hampe unique. Autour d’elles, deux, parfois trois, feuilles se dressent. Ces dernières dégagent un parfum suave, légèrement musqué.

Les règles à respecter en cas de cueillette de l’ail des ours

Lors de la cueillette de l’ail des ours, l’ARS recommande de :

S’assurer de bien connaître les caractéristiques de la plante

Vérifier la présence d’une odeur d’ail en froissant chaque feuille

Ne pas cueillir les feuilles par brassée afin d’éviter de mélanger des espèces comestibles et toxiques

Ne pas consommer sa préparation en cas de goût amer

Prendre en photo sa cueillette avant de préparer les plantes pour une identification secondaire

"En cas de doute sur l’identification de la plante après ingestion ou de symptômes notamment digestifs survenus dans les heures suivant l’ingestion d’un plat comportant de l’ail des ours ou du poireau sauvage, contactez rapidement le Centre Antipoison."