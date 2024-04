Diabète : inhaler l'insuline au lieu de l'injecter pourrait changer la vie des malades

L'ESSENTIEL Le traitement du diabète repose sur des injections quotidiennes d’insuline.

Pour améliorer le quotidien des patients, il est possible de distribuer une quantité précise d'insuline dans leurs poumons, permettant ainsi une action rapide.

À ce jour, l’Afrezza est le seul produit d'insuline inhalée sur le marché aux États-Unis, qui "présente un profil pharmacocinétique sûr".

En 2020, plus de 3,5 millions de Français étaient traitées pour un diabète, soit 5,3 % de la population. Selon l’Assurance Maladie, dans plus de 90 % des cas, il s’agit d’un diabète de type 2, qui survient essentiellement chez l’adulte mais peut apparaître également dès l’adolescence. Pour maintenir un taux de glucose stable dans le sang, les patients ont recours à des médicaments antidiabétiques oraux et doivent se faire des injections d’insuline, à savoir l'hormone produite par le pancréas qui contrôle la glycémie, tous les jours. Ce traitement est associé à un certain inconfort, à des contraintes de temps et à la nécessité d'un dosage précis, afin d'éviter des niveaux de glycémie imprévisibles et des complications graves.

L’insuline inhalée est absorbée dans la circulation sanguine de manière rapide et efficace

Dans une étude publiée dans la revue International Journal of Nano and Biomaterials, deux chercheurs du département des sciences pharmaceutiques de l'université de Saurashtra (Inde) ont indiqué que l’inhalation d’insuline pourrait faciliter le traitement et améliorer le quotidien des malades. À l'aide de dispositifs similaires à ceux utilisés par les personnes souffrant d'asthme ou d'autres maladies pulmonaires chroniques, notamment les nébuliseurs et les aérosols-doseurs, il est possible de distribuer une quantité précise d'insuline dans les poumons d’un patient diabétique. "L'organisme réagit rapidement. La circulation sanguine est directement affectée par les poumons et, compte tenu de leur accessibilité et de leur réseau alvéolo-capillaire étendu pour l'absorption des médicaments, l'insuline par inhalation est une alternative souhaitable à l'administration systémique de l'hormone", ont-ils écrit.

Diabète : l’Afrezza présente un profil pharmacocinétique plus fiable

Selon les scientifiques, la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé un médicament, plus précisément une insuline inhalable à action rapide appelée "Afrezza" en 2014. "Par rapport à d'autres formes d'insuline inhalée qui n'ont pas été couronnées de succès, cette insuline inhalable à action plus rapide présente un profil pharmacocinétique différent et plus sûr." Les auteurs ont ajouté que les nanotechnologies pourraient contribuer aux prochaines étapes du développement de systèmes d'administration de médicaments de type inhalateur encore plus efficaces pour le traitement du diabète.