Diabète : comprendre pour mieux se traiter

Diabète, tout savoir : SOMMAIRE

Le diabète de type 1, ou diabète maigre, est une maladie auto-immune survenant sur un terrain génétique particulier qui débute chez le sujet jeune et va durer jusqu’à la vieillesse. Il représente 5 à 10 % de tous les cas de diabète et survient lorsque le pancréas ne fabrique plus l'insuline.

Le diabète de type 2, ou diabète gras, apparaît généralement à l'âge adulte chez des personnes en surpoids. Il représente 90 % des cas de diabète et traduit une mauvaise utilisation de l’insuline par le corps : c’est la résistance à l’insuline. Il touche en priorité des personnes de plus de 40 ans, mais commence à se voir chez certains adolescents obèses.

La rétinopathie diabétique résulte d’un taux de sucre trop élevé dans le sang et de façon prolongée. Elle n’est jamais présente au diagnostic du diabète de type 1, à la différence de celui du diabète de type 2 car elle a pu y être précédée par des années d’hyperglycémie ignorée.

L’atteinte des nerfs est une complication fréquente au cours du diabète : on parle de « neuropathie diabétique ». Le diagnostic en est souvent tardif car le début est silencieux, ce qui n’empêche pas la survenue ultérieure d’une douleur neurogène chronique liée à la souffrance du nerf.

Le diabète est la première cause d’insuffisance rénale terminale, mais seuls 30 % des diabétiques seront concernés en raison d’une prédisposition génétique. L’insuffisance rénale est aussi un facteur de risque cardiovasculaire au cours du diabète.

L’alimentation joue un rôle clé dans l’équilibre du diabète et c’est un enjeu majeur de la prise en charge de cette maladie. Être diabétique, c’est connaître sa maladie et son traitement, mais c’est aussi être un expert de l’alimentation.

L'acidocétose correspond à une acidité excessive en rapport avec l’accumulation de corps cétoniques dans le sang. Elle s’observe lorsque la quantité d’insuline est insuffisante, chez le diabétique de type 1, mais aussi parfois de type 2. C’est une urgence médicale qui nécessite une hospitalisation.

