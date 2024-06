Diabète : 7 précautions à prendre avant et pendant le sport

L'ESSENTIEL En ce moment se déroule la semaine nationale de sensibilisation au diabète.

A cette occasion, la Fédération Française des Diabétiques liste les précautions à prendre avant et pendant une séance de sport lorsqu'on souffre de diabète.

"L’activité physique régulière est un élément essentiel du traitement des différentes forme de diabète, au même titre qu’une alimentation équilibrée et des traitements médicamenteux, contribuant ainsi à une meilleure gestion de la glycémie et à la prévention des complications", souligne la FFD.

A l’occasion de la semaine nationale de sensibilisation au diabète, la Fédération Française des diabétiques (FFD) liste les précautions que les malades doivent prendre avant de commencer une séance de sport et pendant l’effort.

Diabète : que faire avant et après une séance de sport ?

Les spécialistes recommandent ainsi de :

- manger avant l’effort, ne jamais débuter un effort physique à jeun ;

- emporter avec soi de quoi se resucrer ;

- surveiller sa glycémie régulièrement pendant l’activité physique ;

- s’hydrater correctement tout au long de la séance et à l’issue de celle-ci ;

- terminer chaque séance par une série d’étirements pendant une dizaine de minutes ;

- rester à l’écoute de son corps et de ses sensations ;

- en cas de malaise, même léger, arrêter immédiatement l’activité et contrôler sa glycémie.

Diabète : comment se nourrir avant, pendant et après l'activité physique ?

La nutrition étant essentielle dans l’évolution du diabète, une diététicienne spécialiste de la maladie complète ces 7 premières recommandations. "Avant une séance de sport, il faut inclure des féculents dans le repas précédant l’activité physique et augmenter la quantité de féculents si l’activité est planifiée dans moins d’une heure", explique-t-elle. "En cas de glycémie inférieure à 1,20 g/l avant l’activité physique, il faut consommer 5 g de glucides (équivalent à 1 morceau de sucre ou 10 g de pain)", poursuit-elle. Durant l’activité, "en cas de glycémie inférieure à 1 g/l, il faut prendre 10 g de glucides et surveiller régulièrement la glycémie par la suite", ajoute-t-elle.

Après l’effort, la diététicienne nutrionniste conseille également de réintroduire des féculents dans l’alimentation afin de reconstituer les réserves de glycogène et d’augmenter la quantité de féculents si l’activité a duré plus de 2 heures.

"Après une activité physique intense, il est nécessaire de compenser le stress occasionné par l’organisme en consommant des antioxydants tels que la vitamine C présente naturellement dans les fruits", termine-t-elle.

Diabète : comment reprendre ou commencer une activité physique ?

La FDD livre également des conseils aux diabétiques qui souhaitent reprendre ou commencer une activité physique. Les spécialistes recommandent ainsi notamment de "dire oui à l’accompagnement, créer une routine et construire sa motivation".

"La prévalence de cette maladie chronique augmente constamment, passant de 5,6 % de la population française en 2015 à 6,07 % en 2021. Cette hausse significative des cas de diabète indique une véritable épidémie en cours", rappellent également les diabétologues.

"La gestion du diabète représente actuellement un défi majeur sur les plans socio-économiques et de la santé publique. En 2021, les dépenses totales consacrées au diabète et remboursées par l’Assurance maladie ont dépassé les 9 milliards d’euros, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2020", terminent-ils.