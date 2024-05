Diabète, obésité : comment le travail de nuit peut augmenter le risque

L'ESSENTIEL Des chercheurs américains ont identifié les protéines qui sont associées aux effets du décalage circadien.

Les voies de régulation de l'insuline et les protéines liées à l'inflammation présentaient des schémas temporels nettement différents après seulement trois jours de travail de nuit.

La lutte entre les mécanismes de l'horloge centrale contrôlant la sécrétion d'insuline et les mécanismes de l'horloge périphérique régulant la sensibilité à l'insuline peut entraîner des conséquences néfastes à long terme, telles que le diabète et l'obésité.

"Il existe des processus liés à l'horloge biologique principale de notre cerveau qui disent que le jour est le jour et la nuit est la nuit, et d'autres processus qui suivent des rythmes établis ailleurs dans le corps qui disent que la nuit est le jour et le jour est la nuit. Lorsque les rythmes internes sont déréglés, le système subit un stress durable qui, selon nous, a des conséquences à long terme sur la santé", a expliqué Hans Van Dongen, professeur à la faculté de médecine Elson S. Floyd de l'université d'État de Washington.

Travail de nuit : les rythmes des protéines changeaient de "manière substantielle"

Dans une récente étude, le chercheur et son équipe ont analysé les effets du décalage circadien en établissant le profil protéique de cellules mononucléaires du sang périphérique prélevées sur des personnes en bonne santé. Dans le détail, ils ont soumis des adultes à des horaires de travail de nuit ou de jour simulés pendant trois jours dans le cadre d’une expérience contrôlée en laboratoire. Après leur dernier service, les participants ont été maintenus éveillés pendant 24 heures dans des conditions constantes (éclairage, température, posture et alimentation) afin de mesurer leurs rythmes biologiques internes sans perturbation extérieure. Durant cette période, des échantillons de sang ont été prélevés à intervalles réguliers puis examinés afin d'identifier les protéines présentes dans les cellules du système immunitaire.

Les résultats, parus dans la revue Journal of Proteome Research, ont montré que certaines protéines présentaient des rythmes étroitement liés à l'horloge biologique principale, qui maintient le corps sur un rythme de 24 heures. L'horloge biologique principale résiste aux changements d'horaires afin que les rythmes de ces protéines ne changent pas beaucoup en réponse au travail de nuit. Cependant, la plupart des autres protéines avaient des rythmes qui changeaient de "manière substantielle" chez les volontaires travaillant la nuit par rapport à ceux travaillant le jour.

Une inversion des rythmes de glucose chez les travailleurs de nuit

En étudiant de plus près les protéines impliquées dans la régulation du glucose, les auteurs ont observé une inversion des rythmes de glucose chez les personnes travaillant de nuit. Ils ont également constaté que les processus impliqués dans la production et la sensibilité à l'insuline, qui travaillent normalement ensemble pour maintenir des bons niveaux de glucose, n'étaient plus synchronisés chez les participants travaillant de nuit. Selon les scientifiques, cet effet pourrait être dû à la régulation de l'insuline qui tente d'annuler les changements de glucose déclenchés par le travail de nuit. "Il peut s'agir d'une réaction saine dans l'immédiat, car les taux de glucose modifiés peuvent endommager les cellules et les organes, mais elle pourrait être problématique à long terme."

"Ainsi, nous pouvons réellement observer une différence dans les schémas moléculaires entre les volontaires ayant des horaires normaux et ceux dont les horaires sont désalignés par rapport à leur horloge biologique. Les effets de ce décalage n'avaient pas encore été caractérisés à ce niveau moléculaire et de manière aussi contrôlée", a déclaré Jason McDermott, co-auteur de l’étude. Dans leurs conclusions, l’équipe a rappelé que les rythmes protéiques liés à la régulation de la glycémie, au métabolisme énergétique et à l'inflammation sont des processus qui peuvent influer sur le développement de maladies métaboliques chroniques, comme l’obésité et le diabète. Ainsi, il est important qu’ils ne soient pas perturbés.