Contre les maladies cardiovasculaires, mangez des fraises

L'ESSENTIEL La consommation quotidienne de fraises pendant 4 semaines a "significativement influencé" la dilatation médiée par le flux de l’artère brachiale. En clair, les fruits ont amélioré la fonction vasculaire des participants à l’étude.

L'apport de fraises a réduit le risque de maladies cardiovasculaires de huit fois par rapport au groupe témoin, et aidé l’organisme à réguler la glycémie.

Riches en vitamine C et B9, en fibres, en potassium, en phosphore, en antioxydants... Les fraises boostent également le cerveau et préviennent la démence, ou encore améliorent le fonctionnement du système immunitaire.

Aussi bonnes pour les papilles que pour le cœur : les fraises, l’un des fruits préférés des Français, seraient des denrées de choix pour prendre soin de sa santé cardiaque, entre autres bénéfices. C’est ce que confirme, une nouvelle fois, une étude présentée fin juin lors du congrès annuel de l’American Society for Nutrition à Chicago.

Consommation de fraises et fonction vasculaire

Partant d’une hypothèse, les chercheurs de l’Institut de technologie de l'Illinois ont voulu analyser les éventuels avantages de la consommation de fraises sur la fonction endothéliale, qui permet de maintenir la fluidité sanguine, ainsi que sur le contrôle de la glycémie, le taux de glucose dans le sang. Pour rappel, la dysfonction endothéliale est un marqueur précoce du risque cardiovasculaire et du développement de pathologies métaboliques, tandis qu’une hyperglycémie, définition du diabète, peut endommager la paroi des artères et conduire à des troubles cardiovasculaires.

Pour ce faire, les scientifiques ont examiné les effets de la consommation de fraises sur les réponses de dilatation médiée par le flux (FMD) de l’artère brachiale, une méthode échographique non invasive utilisée pour évaluer la fonction endothéliale du système cardiovasculaire. L’essai a inclus un total de 36 femmes et 32 hommes âgés de 20 à 62 ans, avec un indice de masse corporelle (IMC) moyen de 29,8, soit en surpoids. Certains devaient suivre un régime riche en fraises, d’autres faisaient partie d'un groupe témoin.

Résultat, il est apparu que la consommation quotidienne de fraises pendant 4 semaines a "significativement influencé" la dilatation médiée par le flux de l’artère brachiale. En clair, les fruits ont amélioré la fonction vasculaire des participants. "Dans un modèle [...] utilisant une augmentation de 2 % de la FMD comme indicateur de diminution du risque de maladies cardiovasculaire, l'apport de fraises a réduit le risque de maladies cardiovasculaires de huit fois par rapport au groupe témoin", peut-on lire dans un communiqué. En outre, les fraises ont aidé l’organisme à réguler la glycémie.

Un régime pauvre en fruits augmente le risque cardiovasculaire

Riches en vitamine C et B9, en fibres, en potassium, en phosphore, en antioxydants... "L'ajout d'une portion quotidienne de fraises à votre alimentation, environ huit, peut avoir des effets bénéfiques sur votre santé cardiovasculaire", affirment les auteurs, rappelant qu’"un régime pauvre en fruits fait partie des trois principaux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et de diabète".

Le fruit rouge ne serait pas seulement bon pour le cœur : diverses études ont montré que les fraises protègent le cerveau et préviennent la démence, ou encore boostent le fonctionnement du système immunitaire. Notons que si la pleine saison de récolte se situe majoritairement entre avril et juin, on peut trouver certaines variétés montantes jusqu'au début de l'automne...