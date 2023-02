Maladies cardiovasculaires : manger des fraises diminue le risque

L'ESSENTIEL 34 personnes souffrant d'hypercholestérolémie modérée ont participé à l’étude.

Consommer 8 fraises par jour améliore la fonction vasculaire et permet de faire le plein de vitamine C.

Ce fruit contient 140 mg de potassium, 23 mg de phosphore et 98,9 µg de vitamines B9 pour 100 g.

Certains fruits peuvent avoir des effets bénéfiques sur le plan cardiométabolique en raison de leurs composés chimiques organiques. C’est le cas des fraises, selon de précédentes recherches. Dans une nouvelle étude, des chercheurs de l’Institut de technologie de l'Illinois (États-Unis) ont voulu évaluer les effets de la consommation de fraises sur la santé cardiaque et la fonction vasculaire. Pour cela, ils ont recruté 34 hommes et femmes atteints d'hypercholestérolémie modérée.

"Les participants ont bu deux fois par jour des boissons contenant de la poudre de fraise lyophilisée ou de la poudre de contrôle à énergie et volume égaux pendant 4 semaines", ont précisé les scientifiques. Dans le cadre des travaux, ils se sont intéressés à la différence de cholestérol LDL à jeun après 4 semaines d'intervention. Les données secondaires pris en compte étaient les marqueurs métaboliques, l'inflammation et la pression artérielle.

Amélioration de la fonction vasculaire 1h après avoir mangé des fraises

Selon les résultats, présentés lors du 9ème congrès américain sur les avantages sanitaires des baies (BHBS) à Tampa (Floride), la fonction vasculaire s'améliorait une heure après la consommation de fraises. "Cet effet peut être lié à des changements dans les métabolites d'origine microbienne après la consommation de fraises, influençant la fonction endothéliale (la couche la plus interne des vaisseaux sanguins)", peut-on lire dans l’étude publiée dans la revue The Journal of Nutrition. Les auteurs estiment que manger 8 fraises par jour remplit la valeur quotidienne recommandée en vitamine C et apporte d'autres nutriments et composés bioactifs.

La fraise, un fruit riche en minéraux

D’après la Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual, cet aliment, dont raffolent aussi bien les adultes et les enfants, est composé de 90,3 g d'eau pour 100 g. Il contient 140 mg de potassium et 23 mg de phosphore. "Le potassium joue un rôle fondamental dans la transmission nerveuse, la contraction musculaire et la fonction cardiaque. Il est également impliqué dans la sécrétion d’insuline, dans les métabolismes glucidique et protéique et dans l’équilibre acidobasique. (…) Le phosphore est impliqué dans la mise en réserve et le transport de l’énergie, la régulation de l'équilibre acidobasique de l’organisme et de la signalisation cellulaire, la minéralisation osseuse et dentaire", rappelle l’Anses. La fraise renferme également 98,9 µg de vitamines B9 pour 100 g. Cette dernière est essentielle pour la croissance et le renouvellement des cellules.