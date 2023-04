Fraises : 4 raisons d’en manger pendant les beaux jours

L'ESSENTIEL Les fraises sont très riches en vitamine C, B9 et en antioxydants comme l'anthocyane. Elles contiennent aussi beaucoup de fibre, de manganèse et de potassium.

Ce fruit est lié à une réduction des risques du déclin cognitif et de problèmes cardiaques.

Les fraises aideraient aussi à booster le système immunitaires et à contrôler la glycémie.

La fraise est le fruit star des beaux jours. Elle apparaît sur les tables dès le mois d’avril. Si sa pleine saison dure jusqu’à juin, certaines variétés permettent d’en profiter jusqu’au début de l'automne. Et vous pouvez en profiter sans mauvaise conscience.

Interrogée par la Cleveland Clinic, la diététicienne Dr Bailey Flora a expliqué : "les fraises vous apportent beaucoup de valeur nutritive pour très peu de calories". L'experte ajoute : "elles sont savoureuses, mais naturellement faibles en sucre. C'est une combinaison difficile à battre".

Le fruit est, en effet, particulièrement riche en vitamine C (54 mg pour 100 g) et en B9 (98,90 µg pour 100 g, 49,45 % de l’apport recommandé). Il contient également des taux intéressants de fibres, de manganèse et de potassium. Sa composition saine lui permet d'avoir de nombreux bienfaits.

Les fraises boostent le cerveau

Les fraises sont des alliées contre le vieillissement cognitif. Plusieurs études ont montré leurs effets protecteurs sur le cerveau. Des recherches menées avec des infirmières, présentées en 2013, montrent que les personnes qui mangent le plus de myrtilles et de fraises souffrent moins de déclin cognitif. Leurs capacités cérébrales sont jusqu'à deux ans et demi plus jeunes.

Des travaux de 2019 ont mis en évidence que les amateurs de fraises sont 34 % moins susceptibles de développer la maladie d'Alzheimer que ceux qui en mangent peu. Les bénéfices de l'aliment seraient liés à la grande quantité d’antioxydants qu'il renferme. Ces derniers sont connus pour réduire les inflammations dans le corps, un facteur clé du développement de la pathologie neurodégénérative.

Les fraises renforcent le système immunitaire

Manger 100 g de fraises apporte en moyenne 67,50 % des valeurs nutritionnelles quotidiennes recommandées en vitamine C. Or, ce nutriment joue un rôle essentiel dans la cicatrisation des plaies mais surtout le bon fonctionnement du système immunitaire. Il augmente entre autres la production de lymphocytes T et B.

Pour rester en forme, les professionnels de la santé recommandent de consommer 100 à 200 mg de vitamine C par jour, et plus lorsque vous êtes malades.

Pour la Dr Bailey Flora, "il peut être plus avantageux de choisir des aliments riches en vitamine C comme les fraises plutôt que des suppléments de vitamine C, car vous obtenez des avantages supplémentaires pour la santé. Avec les fraises, cela comprend des fibres et d'autres phytonutriments et vitamines qui ne peuvent pas être reproduits dans un supplément vitaminique".

Les fraises protègent le cœur

Les fraises semblent agir sur deux éléments qui mettent le cœur en difficulté : le cholestérol et les triglycérides. Selon une étude de 2009, les personnes ayant bu de l’eau mélangée avec 25 milligrammes de poudre de fraises lyophilisées (soit l’équivalent de 3,5 tasses de jus) tous les jours pendant un mois, avaient vu leur taux de cholestérol chuter de 5 %. Des travaux similaires - mais menés sur 2 mois deux ans plus tard - avaient enregistré une baisse plus importante (-10 %).

Une troisième expérience, réalisée en 2014, a remarqué une baisse du cholestérol (-8 %) mais aussi des triglycérides (-10 %) chez les volontaires ayant mangé 400 g de fraises par jour pendant un mois.

Les fraises aident à réguler la glycémie

"Si vous surveillez votre glycémie, les fraises sont un bon moyen de satisfaire votre dent sucrée", note l’article de la Cleveland Clinic. Une étude finlandaise a mis en évidence que les personnes mangeant des fraises avec du pain blanc (aliment connu pour favoriser la hausse de glycémie), libèrent 26 % d'insuline en moins par rapport au moment où elles le prennent avec un concombre. D'autres fruits, comme des framboises et des canneberges, ont été testés, mais seules les fraises affichent un pic de glycémie moindre après les repas.

En revanche, pour profiter pleinement de tous les avantages nutritionnels des fraises, la Dr Flora invite à limiter les accompagnements très sucrés comme la crème chantilly, la glace ou encore des gâteaux.