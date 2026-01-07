Obésité des séniors : pourquoi le ratio tour de taille/taille est plus fiable que l’IMC

L'ESSENTIEL L'IMC est une mesure bien connue et bien comprise. Cependant, il peut induire en erreur les personnes âgées.

L'étude conseille d'utiliser à la place le ratio tour de taille/taille qui est plus fiable.

Pour être en bonne santé et ne pas avoir de risque d'obésité, il faut que le tour de taille soit inférieur à la moitié de la taille.

Si l’indice de masse corporelle (IMC) est bien identifié comme une mesure évaluant la corpulence, de nombreux professionnels de santé remettent en cause sa fiabilité comme indicateur de santé. "L'IMC est une mesure très connue et bien comprise. Cependant, il peut induire certaines personnes en erreur, notamment les personnes âgées et celles ayant une masse musculaire réduite, en leur faisant croire qu'elles ne courent pas de risque d'obésité", remarque Dr Laura Gray de l'université de Sheffield.

Selon les travaux de la scientifique, le ratio tour de taille/taille est un indicateur plus précis et plus fiable des risques d’obésité chez les personnes âgées.

Ratio tour de taille/taille : un indicateur plus fiable du risque d’obésité

Pour cette étude parue dans la revue International Journal of Obesity, les chercheurs ont repris les données d’une enquête de santé en Angleterre recueillies entre 2005 et 2021. Ils ont relevé l’IMC et d’autres mesures corporelles, dont le ratio tour de taille/taille.

Les résultats montrent également que le rapport tour de taille/taille constitue un indicateur plus clair et plus fiable de l'augmentation du risque pour la santé avec l'âge, comparativement à d'autres mesures comme l'IMC. "Contrairement à l'IMC, qui tend à augmenter jusqu'à la quarantaine puis à diminuer chez les personnes âgées, principalement en raison de la perte musculaire, le rapport taille/hauteur continue d'augmenter régulièrement. Il reflète ainsi mieux l'augmentation des maladies liées à l'obésité, telles que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et la démence, chez les personnes âgées", soulignent les auteurs dans un communiqué.

Ils ajoutent que cette mesure donne une meilleure représentation de la graisse viscérale, stockée autour de l'abdomen et ayant un impact plus important sur les organes internes et par effet domino la santé.

Personnes âgées : sous-estimer les risques d’obésité est dangereux

Dr Laura Gray remarque que le rapport taille/hauteur a un autre avantage par rapport à l’IMC : il est plus facile à comprendre, mémoriser et évaluer. "On peut facilement évaluer son propre risque avec un mètre ruban. Si votre tour de taille est inférieur à la moitié de votre taille, c'est un bon indicateur d'un poids santé", souligne l’experte.

Au-delà de la présentation de la fiabilité du ratio tour de taille/taille, la scientifique utilise aussi ses écrits pour appeler les autorités à agir pour lutter contre l’obésité. "Nos résultats montrent que l’augmentation de l’obésité est principalement due à des changements environnementaux survenus au fil du temps, et pas seulement aux comportements individuels. Cela signifie qu’une action systémique plus large, impliquant les décideurs politiques, est nécessaire pour agir sur l’environnement alimentaire. La probabilité d’obésité augmente également avec l’âge, ce qui signifie qu’un vieillissement de la population pourrait entraîner une nouvelle augmentation de la prévalence."

"Si nous sous-diagnostiquons l’obésité chez les personnes âgées parce que nous nous basons uniquement sur l’IMC, cela pourrait signifier que nous ne parvenons pas à identifier une grande proportion de personnes à haut risque qui pourraient bénéficier d’interventions de santé", prévient-elle.