Un IMC trop élevé dégrade la santé de votre cerveau

L'ESSENTIEL Un indice de masse corporelle élevé nuit à la santé mentale.

Il est associé à un plus petit volume du cerveau, à des lésions de la substance blanche et à des défauts de l'intégrité microstructurale.

Il est recommandé de maintenir un IMC inférieur à 26,2 kg/m² pour limiter les dégradations de la santé cérébrale.

Le poids pourrait avoir un impact sur la santé du cerveau. D’après une étude parue dans Health Data Science, un indice de masse corporelle élevé est corrélé à une santé cérébrale dégradée. Elle est définie comme la préservation de l’intégrité cérébrale, de la fonction mentale et cognitive et par l’absence de troubles neurologiques manifestes. Quant à l’indice de masse corporelle, il est calculé en divisant le poids par la taille au carré. Lorsque le chiffre obtenu est supérieur à 25, il s’agit d’un surpoids, et d’obésité au-delà de 30.

Quels sont les liens entre IMC et santé cérébrale ?

L’équipe de recherche du Beigjing Friendship Hospital, en Chine, s’est appuyée sur les données médicales et les imageries cérébrales de plus de 1.000 personnes, âgées de 25 à 83 ans et suivies pendant plus de 16 ans. Grâce à des techniques de modélisation, ils ont pu analyser le lien entre l’IMC et la santé cérébrale. Les scientifiques ont découvert qu’un IMC élevé était lié à un volume cérébral plus petit, en particulier chez les adultes de moins de 45 ans et ceux de plus de 60 ans. Ils ont aussi remarqué davantage de lésions de la substance blanche, une partie des tissus du système nerveux central et des défauts de l’intégrité microstructurale. "Un IMC cumulatif élevé est préjudiciable à la santé cérébrale, en particulier chez les jeunes adultes de moins de 45 ans, où il correspond à environ 12 ans de vieillissement cérébral, a commente le professeur Han Lv. Maintenir un IMC inférieur à 26,2 kg/m² est recommandé pour garantir une meilleure santé cérébrale."

Une meilleure prévention du surpoids et de l'obésité pour une amélioration de la santé cérébrale

En préambule de leurs travaux, les auteurs rappellent que le "fardeau du surpoids et de l’obésité a considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies". Cette affirmation est confirmée par des données de l’Organisation mondiale de la santé : "De 1990 à 2022, le pourcentage d’enfants et d’adolescents obèses appartenant à la tranche d’âge des 5-19 ans a été multiplié par 4, passant de 2 % à 8 % à l’échelle mondiale, tandis que le pourcentage d’adultes (18 ans et plus) obèses a plus que doublé, passant de 7 % à 16 %", annonce-t-elle. Face à ces chiffres, les scientifiques chinois estiment que leur analyse apporte "des informations cruciales sur la relation entre l’IMC et la santé cérébrale". Pour eux, cela souligne "la nécessité de stratégies de santé publique" pour "contrôler l’IMC afin d’obtenir de meilleurs résultats neurologiques".