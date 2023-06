IMC : boire du jus de fruit évite le surpoids aux filles

L'ESSENTIEL Les adolescentes qui boivent des jus de fruits 100 % pur jus ont un IMC plus bas que celles qui n’en consomment pas.

Il faut que ce soit du 100 % pur jus de fruits et non pas de l'industriel.

Cette consommation encourage aussi à manger des fruits entiers.

En 2015, chez les enfants et adolescents de 6 à 17 ans, le surpoids ou l'obésité concernaient 16 % des garçons et 18 % des filles, selon l’Assurance maladie. Un bon moyen de lutter contre ce phénomène serait de boire plus de 100 % pur jus de fruits, selon une étude publiée dans la revue Beverages.

Boire du jus encourage à manger des fruits

"Alors que la consommation globale de fruits, et en particulier de fruits entiers, a augmenté ces dernières années chez les jeunes enfants, ce n'est pas le cas pour [ceux] plus âgés, explique le Dr Moore, l’un des auteurs. Les adolescents ne consomment généralement que la moitié environ des quantités recommandées de fruits entiers par jour. Cette étude a montré que les adolescentes qui buvaient du 100 % pur jus de fruits avaient environ deux fois plus de chances de respecter les recommandations diététiques pour les fruits entiers, [comparativement aux] filles qui ne buvaient pas de jus.”

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont étudié les données de plus de 2.100 filles, âgées de 9 à 10 ans au début de l'étude, sur une période de 10 ans. D’après leurs conclusions, boire du 100 % pur jus de fruits serait associé à des apports plus élevés en fruits entiers et à une meilleure alimentation en général au cours de l’adolescence. Autrement dit, chez les adolescentes, boire du jus de fruit encourage à en manger et s’accompagne d’une alimentation équilibrée.

Jus de fruit purs : un IMC moins élevé chez les jeunes consommatrices

Dans le détail, les filles qui buvaient plus d’1,25 tasse de jus de fruits purs par jour avaient des niveaux d’indice de masse corporelle (IMC) plus bas comparativement à celles qui en prenaient moins. L’IMC est un indicateur qui permet d’estimer la corpulence d’une personne (dénutrition, maigreur, corpulence normale, surpoids, obésité modérée, obésité sévère, obésité morbide ou massive).

Et les bienfaits des jus de fruits étaient aussi visibles à la fin de l’adolescence : vers 19-20 ans, les filles qui en avaient consommé 1,25 tasse ou plus de jus quotidiennement pendant l'adolescence avaient toujours un IMC inférieur à celles qui n’en avaient pas avalé.

"Boire du jus peut encourager une consommation plus élevée de fruits entiers, conclut le Dr Moore. Même les enfants buvant plus d'une tasse de jus de fruits par jour avaient un meilleur régime alimentaire et un IMC inférieur à ceux qui ne buvaient pas de jus du tout.” Attention, ces résultats sont valables avec des jus de fruits 100 % pur jus, mais ils ne seraient certainement pas les mêmes avec des jus industriels très riches en sucres et en conservateurs… Alors, à l’approche de l’été, faites le plein de vitamine en pressant vos jus !